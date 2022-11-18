林智鴻揭柯志恩「擋前瞻語錄」　籲柯向市民謝罪

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林智鴻沉痛的說，九小時後，該條例獲三讀通過，柯志恩竟稱「國民黨未能全部退回前瞻條例，我們未能達到預期目標，所以只能很誠摰的道歉」、「我的同仁全部都是睡在立法院，大家有著非常堅強的意志，就是要讓前瞻的金額砍半、時程砍半」，並語帶激動連說三次「對不起！我們只幫各位擋下4,500億元！」
林智鴻痛批，柯志恩無視當年高市府辛苦爭取「捷運黃線」、「捷運岡山路竹延伸線」、「海洋科技產業園區」、「Fun Tech體感科技園區」等共新台幣1823億元之重大建設，用惡意杯葛遂行黨意與政治目的，都已是她不可抹滅的「黑歷史」，更直指國民黨當年如果得逞讓這些建設經費「去了了」，鳳山人將再也搭不到黃線，岡山與路竹鄉親亦將再也沒有捷運通過，茄萣將錯過海洋產業的機遇，亞灣區更將痛失體感科技產業的發展。
林智鴻更直指，對照柯志恩看到捷運黃線動工時，酸說「完工最重要」的嘴臉，簡直厚顏至極，再多的辯解，都改變不了她傷害高雄的事實，應向全體市民謝罪。
林智鴻指出，柯志恩等藍委當年大幅且無理的杯葛，嚴重傷害高市府當時提出的四項重大建設，而她身為國民黨不分區立委，竟只一味擔任遂行黨意、政治鬥爭的打手，無視市民的殷切期盼，連來高雄選市長被揭露這段往事後還不道歉，還用「錢瞻」、「請鬼拿藥單」等不堪字眼繼續抹黑「前瞻」、傷害高雄，未來怎麼可能讓人相信她會是站在市民這邊的市長？呼籲選民明察，不要讓這種人繼續給大家的幸福「去了了」！