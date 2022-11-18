落實行政減量！全教產籲比照校務評鑑　停辦特教評鑑

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全教產指出，教育部在109年宣布停辦部管高級中等學校評鑑，讓教師把時間留給教學，行政人員也能專心支持教學系統運作，讓學生獲得更良好的教學品質，並宣稱將以新課綱為架構，檢視學校辦學基礎，以支援取代指導，針對待加強項目提供專業資源，協助學校精進。
其他縣市也陸續停辦中小學的校務評鑑，如台北市政府認為評鑑的目的是為了幫助學校精進校務，是對學校健康檢查而非「打分數」，已於107學年度起停辦國小校務評鑑、108學年度起暫停高中職校務評鑑、109學年度暫停國中校務評鑑。
新北市政府則自109學年度下學期停辦國中小校務評鑑、109學年度上學期起停辦高中職校務評鑑，並轉型為輔導支持系統，邁向「無痛健檢」轉型。
桃園市自104學年度起停辦國中小校務評鑑、台中市於105年停辦校務評鑑、高雄市自108學年度起停辦國中小校務評鑑、基隆市自104年起取消校務評鑑、宜蘭縣自99年即停辦各國中小一般性校務評鑑、澎湖縣於102年停辦中小學校務評鑑。
全教產理事長林碩杰指出，當各級學校面臨行政團隊人力短缺，愈來愈難找到教師擔任行政職，主要可歸因於行政作業繁重，尤其校務評鑑加重學校行政人員負荷。
林碩杰提到，為減輕行政工作量、避免壓縮寶貴教學時間，各縣市政府均停辦校務評鑑之際，卻礙於特殊教育法規定，不分大小校均被迫每4年辦理1次特教評鑑，造成特教老師、特教人員莫大工作負荷；每次特教評鑑屆期前半年起，特教班往往僅剩一位老師有空專心教學，另一位教師則忙於準備特教評鑑及資料。
林碩杰說，但是評鑑人員多為大學教師，特教評鑑當日到教學現場並非發掘問題、反映特教現場困境，而是到現場指指點點，製造問題，形同批鬥大會，也因此，教師擔任特教行政意願每況愈下，每年均面臨行政大逃亡。
全教產表示，盼比照校務評鑑，廢除「至少每4年辦理1次的特教評鑑」，廢除「特教評鑑」除可減輕特教行政工作量、降低學校負擔，減少壓縮寶貴教學時間，把教師還給學生，亦可節省大量特教評鑑所耗費的支出，讓各縣市政府有足夠經費聘請普遍不足的特教助理人員。