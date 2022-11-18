歡迎復工！馬斯克「重雇」未任職過推特員工　引外界熱議

▲馬斯克在推特上放出與「被炒員工」的合照。（圖／翻攝自馬斯克推特）
▲馬斯克在推特上放出與「被炒員工」的合照。（圖／翻攝自馬斯克推特）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-18 10:36:31

特斯拉（Tesla）創辦人、世界首富馬斯克（Elon Musk）在入主推特之後，隨即大刀裁撤一半員工，但後續有外媒曾報導「炒錯人」事件。不過近來馬斯克坦承大規模裁員是個錯誤，並且歡迎兩名從未在推特上班的員工「回來」上班。

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綜合外媒報導，在馬斯克完成440億美元收購案，入主推特之後，第一件事情就是資遣了推特的高層主管，隨後更宣布要解僱將近50%員工。在推特大規模裁員的消息傳出之後，外媒記者在推特總部樓下，捕捉到兩名男子抱著紙箱出現在推特總部門口。這兩名男子向媒體宣稱，自己在推特任職多年，近期遭到推特開除，並在鏡頭前大肆評論馬斯克，隨即吸引媒體目光。

這兩名叫做利格馬（Rahul Ligma）與約翰遜（Daniel Johnson）的男子在鏡頭前表示「自己所屬的部門都被裁員了」、「馬斯克根本不是好人」，相關消息很快地被各大媒體報導。沒想到媒體事後查證發現，這兩人根本不是推特員工，當時在推特總部門口前抱著的箱子也只是「空箱」，也有網友指出這兩人的名字都不是真名，利格馬（Ligma）其實是個網路笑話，其原本的含意是暗指「lick my balls」。利格馬最近還被拍到在站在FTX辦公室外，佯裝被FTX解僱的員工。

▲2名男子跑到推特門口假裝被解雇的員工。（圖／翻攝自推特）
▲2名男子跑到推特門口假裝被解雇的員工。（圖／翻攝自推特）
有人假冒員工身分接受媒體訪問的消息曝光後，就連推特內部的員工都十分傻眼，不過馬斯克對這2名「被炒員工」的行為感到非常有趣甚至十分欣賞，甚至歡樂的表示「這兩人根本就是有史以來最棒的酸民（trolls，原文指巨魔，後引申為酸民、噴子）」。

馬斯克還在16日時，在推特上PO出一張與利格馬與約翰遜的合照，並表示「歡迎利格馬和約翰遜回來上班」，隨後更稱「承認錯誤很重要，解僱他們確實是我的錯誤之一」。

雖然無法確定推特內部是否真的有「炒錯人」事件，但馬斯克這次歡迎「炒錯員工」的舉動並沒有受到眾人歡迎。由於馬斯克大刀闊斧解僱大半員工，其中還有資深工程師僅是公開質疑馬斯克，就莫名收解僱通知，更有員工稱在解僱之前沒有給予足夠的通知期，在加州起訴推特。

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