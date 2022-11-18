歡迎復工！馬斯克「重雇」未任職過推特員工　引外界熱議

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這兩名叫做利格馬（Rahul Ligma）與約翰遜（Daniel Johnson）的男子在鏡頭前表示「自己所屬的部門都被裁員了」、「馬斯克根本不是好人」，相關消息很快地被各大媒體報導。沒想到媒體事後查證發現，這兩人根本不是推特員工，當時在推特總部門口前抱著的箱子也只是「空箱」，也有網友指出這兩人的名字都不是真名，利格馬（Ligma）其實是個網路笑話，其原本的含意是暗指「lick my balls」。利格馬最近還被拍到在站在FTX辦公室外，佯裝被FTX解僱的員工。
有人假冒員工身分接受媒體訪問的消息曝光後，就連推特內部的員工都十分傻眼，不過馬斯克對這2名「被炒員工」的行為感到非常有趣甚至十分欣賞，甚至歡樂的表示「這兩人根本就是有史以來最棒的酸民（trolls，原文指巨魔，後引申為酸民、噴子）」。
馬斯克還在16日時，在推特上PO出一張與利格馬與約翰遜的合照，並表示「歡迎利格馬和約翰遜回來上班」，隨後更稱「承認錯誤很重要，解僱他們確實是我的錯誤之一」。
雖然無法確定推特內部是否真的有「炒錯人」事件，但馬斯克這次歡迎「炒錯員工」的舉動並沒有受到眾人歡迎。由於馬斯克大刀闊斧解僱大半員工，其中還有資深工程師僅是公開質疑馬斯克，就莫名收解僱通知，更有員工稱在解僱之前沒有給予足夠的通知期，在加州起訴推特。