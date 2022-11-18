藍抹紅陳時中 蘇貞昌細數「蔣萬安家人舔共史」籲勿扭曲
國民黨台北市長候選人蔣萬安與藍營昨日指出，民進黨台北市長候選人陳時中曾赴中國交流，欲藉此抹紅陳，引發論戰。行政院長蘇貞昌今（18）日出席「屏東榮民總醫院開幕典禮」前受訪表示，蔣萬安的父親蔣孝嚴在中國做買辦，外界會質疑如果蔣萬安當選，蔣孝嚴會不會越做越大，而國民黨面對中國要武力犯台，還派團去中國握手、發賀電，這都顯示，到底是誰在傷害台灣，陳時中、蔣萬安可謂「高下立判、不必扭曲」。
蘇貞昌說，民進黨一向不反對兩岸正常、對等交流，陳時中在就任部長前，以台北醫學大學董事身分到中國進行交流，這與民進黨一向正面、積極的態度是一致的。
蘇貞昌進一步表示，至於蔣萬安父親蔣孝嚴利用身分，收台商3000萬，還到中國做買辦，喬出境管制等事情，又跟台商打官司失敗，這都是經過法院認證的事，現在蔣孝嚴的兒子蔣萬安要選市長，外界質疑未來如果蔣萬安當選，蔣孝嚴會不會利用身分，買辦越做越大，這是蔣家必須要誠實面對的問題。
蘇貞昌還說，中國軍機、軍艦繞台，國民黨卻派團去中國握手，連中國20大說要武力對付台灣，國民黨還賀電，這些行徑連國民黨內的年輕候選人都反對，可以看出民進黨、國民黨2個候選人是誰沒有代表台灣主流民意，誰在傷害台灣，誰在利用身分牟利，「高下立判、不必扭曲」。
至於民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌貪汙，竟牽扯前總統馬英九的「死亡之握」，蘇貞昌表示，對於吹哨者舉發、助理舉報的相關的事證，如有涉嫌違法，高虹安自己要把它解釋清楚才能釋疑，也必須面對相關單位的偵辦，才是誠實面對、負責任的。