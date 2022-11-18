提供2.0升與2.5升選項，Subaru新世代Impreza正式登場

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預計在洛杉磯車展現身的新世代Impreza，日前Subaru釋出Impreza車頭局部圖片，從圖片中可以看到新世代Impreza造型與Crosstrek有高度連結，如今隨著車展開幕，新Impreza樣貌也完整公布。果不其然和預期中一樣，新世代Impreza外觀造型在品牌設計語彙勾勒下幾乎和Crosstrek相同，不同之處就是Impreza車高較低與少了車身防刮飾板。
座艙方面新世代Impreza也採用和Crosstrek相同的格局，其中除入門車型搭載7吋螢幕外，其餘皆配置11.6吋中控螢幕，當然也具備無線Apple CarPlay與Android Auto連接及完整的EyeSight系統。
新世代Impreza動力搭載一具152hp/20.1kgm輸出的2.0升引擎，另外此次新世代Impreza還提供RS車型，與一般車型相比Impreza RS配置RS銘牌、18吋輪圈、運動化座椅、雙前加熱座椅、碳纖維飾板，動力部分則是搭載2.5升自然進氣引擎，擁有182hp/24.6kgm最大輸出，變速系統皆為CVT。至於上市時程，新世代Impreza預計將於2023年第一季販售。