提供2.0升與2.5升選項，Subaru新世代Impreza正式登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-11-18 10:55:20

隨著洛杉機車展開幕，Subaru也如期帶來新世代Impreza，造型方面果不其然與Crosstrek相似，動力部分新世代Impreza配置2.0升引擎，另外Impreza RS車型則搭載2.5升。

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預計在洛杉磯車展現身的新世代Impreza，日前Subaru釋出Impreza車頭局部圖片，從圖片中可以看到新世代Impreza造型與Crosstrek有高度連結，如今隨著車展開幕，新Impreza樣貌也完整公布。果不其然和預期中一樣，新世代Impreza外觀造型在品牌設計語彙勾勒下幾乎和Crosstrek相同，不同之處就是Impreza車高較低與少了車身防刮飾板。

新世代Impreza外觀幾乎和Crosstrek相同，差異就是少了車身防刮飾板。
新世代Impreza外觀幾乎和Crosstrek相同，差異就是少了車身防刮飾板。
Impreza RS車型外觀有配置RS銘牌，輪圈也採18吋規格。
Impreza RS車型外觀有配置RS銘牌，輪圈也採18吋規格。
座艙方面新世代Impreza也採用和Crosstrek相同的格局，其中除入門車型搭載7吋螢幕外，其餘皆配置11.6吋中控螢幕，當然也具備無線Apple CarPlay與Android Auto連接及完整的EyeSight系統。

新世代Impreza動力搭載一具152hp/20.1kgm輸出的2.0升引擎，另外此次新世代Impreza還提供RS車型，與一般車型相比Impreza RS配置RS銘牌、18吋輪圈、運動化座椅、雙前加熱座椅、碳纖維飾板，動力部分則是搭載2.5升自然進氣引擎，擁有182hp/24.6kgm最大輸出，變速系統皆為CVT。至於上市時程，新世代Impreza預計將於2023年第一季販售。

座艙也遵循品牌設計和Crosstrek相同，除入門車型外其餘中控螢幕皆為11.6吋。
座艙也遵循品牌設計和Crosstrek相同，除入門車型外其餘中控螢幕皆為11.6吋。
Impreza RS配備具有加熱功能的運動化座椅。
Impreza RS配備具有加熱功能的運動化座椅。
Impreza搭載2.0升(152hp/20.1kgm)引擎，Impreza RS搭載2.5升(182hp/24.6kgm)。
Impreza搭載2.0升(152hp/20.1kgm)引擎，Impreza RS搭載2.5升(182hp/24.6kgm)。

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