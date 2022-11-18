高虹安政治路怪馬英九死亡之握 林耕仁： 不值得評論
民眾黨新竹市長候選人高虹安17日晚間在網紅館長直播節目上稱，過去曾經跟前總統馬英九「死亡之握」，所以如今政治生涯才那麼可怕；對此，國民黨新竹市長候選人林耕仁被問到此題時強調，死亡之握是流傳很久以訛傳訛的假訊息，不值得評論。
媒體詢問，選前黃金周林耕仁陣營的規劃，林耕仁說，週六黨中央在桃園舉辦「北北基桃竹竹苗-北部七縣市團結之夜」我將與黨主席朱立倫、侯友宜、張善政、蔣萬安、楊文科、謝國樑、謝福弘等藍營候選人同台，以聯合造勢方式相互拉抬，營造大團結氣勢，宣示北部七縣市要全壘打、一起走向勝利。
林耕仁表示，本周日下午三點回到新竹南寮風爭廣場，舉辦「火力全開、當仁不讓」造勢大會，他訴求不分黨派、邀請所有支持改變、支持翻轉新竹的力量勇敢站出來，為了新竹下一代和城市發展，投給真正了解在地的林耕仁一票。
至於近期不斷針對前副市長沈慧虹在任內的相關市政進行質疑，林耕仁強調，過去烙跑二人組執政的時候，新竹市工程有很多弊端，他也一一告訴市民這些弊端，希望讓市民了解，過去主政者如何對待這些工程，讓市民覺得不滿意及不能接受，我們也會一一市民告知，也一定會繼續追下去。林耕仁當選，也會將這些弊端向社會大眾說明清楚。