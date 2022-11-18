好市多黑色星期五備戰！搶購祕訣一次看　盤點歷年爆品

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好市多黑色購物節特價資訊：好市多為了給消費者驚喜，歷年黑色購物節對於優惠品項、折扣等都保密到家，業者目前僅透露2022黑色購物節「黑鑽卡會員優惠品項會增加」，維持每卡限購1件。
按照過往的經驗，黑色購物節連續七天會有不同的優惠商品，好市多會在前一天約17:00於官方APP內釋出優惠消息，不過賣場內有許多專屬折扣，還是要到現場才不會錯過搶便宜的機會。
好市多黑色購物節必搶商品：根據往年黑色星期五購物節的活動內容，電視、冰箱等大型電器家具以及3C產品降價幅度大，是每年會員的重點關注商品，另外，黑色購五節連續七天的檔期，按照往年慣例越到最後壓軸日，折扣商品就會越豐富。
去年黑色購物節討論度高折購品：整理臉書好市多社團去年熱議商品，其中好自在液體衛生棉、導管棉條引發搶購熱潮，第一天開始就有分店陸續缺貨；電器類商品雖沒有民生用品夯，但也是好市多黑色星期五的關注重點，往年搶購夯品今年高機率再次納入特價活動，想要補貨的民眾可以先等等幾天後的黑五檔期。
好自在液體衛生棉24+27cm組合包，原價$599，特價$439（省$160）
靠得住導管式衛生棉條 量多型，原價$359，特價$239（省$120）
靠得住導管式衛生棉條 一般型，原價$329，特價$209（省$120）
蘇菲超熟睡安心褲 每包六片兩包入，原價$289，特價$229（省$60）
WHIRLPOOL 17KG洗衣機+16K乾衣機，原價$64999，特價$54999（省$10000）
WHIRLPOO 微電腦觸控式微波爐 20公升，原價$2499，特價$1749（省$750）
PHILIPS 86"4K顯示器 86PHU8265，原價$75999，特價$55999（省$20000）
LG 65"物聯網電視OLED65A1PSA，原價$79995，特價$59995（省$20000）