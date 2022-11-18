有夠大咖！開箱foodpanda「世足派對箱」：外送員要哭了

▲foodpanda與adidas首度跨界打造聯名派對箱，今(18)日下午4點將於pandamart熊貓超市獨家開賣。(圖／記者周淑萍攝)
▲foodpanda與adidas首度跨界打造聯名派對箱，今(18)日下午4點將於pandamart熊貓超市獨家開賣。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-18 11:32:252022-11-18 11:42:44

全球足球迷引頸期盼、四年一度的世界足球賽事即將在11/21開踢，外送平台foodpanda 與adidas 攜手合作，首波跨界打造聯名派對箱，今(18)日將於 pandamart 熊貓超市獨家開賣。《NOWnews今日新聞》搶在第一時間開箱，內有迷你足球、衣服、胖胖達娃娃、應援道具還有一整箱零食，且派對箱設計感十足，一整箱1121元，值得！但真的超大一咖，會塞爆外送大箱，外送員要哭哭了！

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《NOWnews今日新聞》搶先在第一時開箱聯名款，這次共有四款不同組合的派對箱，內容物都稍有不同，採隨機出貨方式，最好運的有可能拿到adidas 世界盃AL RIHLA迷你足球、國家隊球衣或 foodpanda 超萌胖胖達絨毛娃娃，此外，還有adidas x foodpanda聯名 T-shirt、加油棒、大聲公、小掛旗等應援道具。另外，熬夜看世足，一定要有零食、飲料相伴，派對箱內含洋芋片、餅乾、碳酸或提神飲料等熱門零食。

以記者拍攝的這組，內有足球、毛巾、小掛旗、聯名 T-shirt、胖胖達絨毛娃娃、撲克牌，以及8款異國零食，用超保守的價值換算都超過2000元。foodpanda表示產品價值最高金額可以達6000元。除了商品之外，比較驚喜的是派對箱設計的相當有巧思，手把上有行李貼條，很有出國感，紙箱中間還刻意設計成迷你足球場，算是一款非常用心的聯名箱，預計今(18)日下午4點熊貓超市開賣，一箱售價1121元，採隨機出貨，但有限量，售完為止。

▲熊貓世足聯名款。(圖／記者周淑萍攝)
▲手把上有行李貼條，很有出國的氛圍。(圖／記者周淑萍攝)
▲熊貓世足聯名款。(圖／記者周淑萍攝)
▲裡面有兩盒，一箱為應援加油相關的服飾、配件等。(圖／記者周淑萍攝)
▲熊貓世足聯名款。(圖／記者周淑萍攝)▲另一箱是熊貓超市裡面的異國零食。(圖／記者周淑萍攝)
▲熊貓世足聯名款。(圖／記者周淑萍攝)
▲箱子裡面別具巧思，打造出一個迷你足球場。(圖／記者周淑萍攝)

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