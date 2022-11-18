本屆新北市長選舉增5萬張選票 18公民複決權332萬張選票
新北市選舉委員會今（18）日公告，經統計本屆新北市市長選舉人人數為331萬6517人，較107年第3屆選舉人人數增加5萬2389人；另外憲法修正案公民複決投票，投票權人數為332萬9257人，其中首次具有市長選舉權的公民人數，經統計有17萬9052人、「首投族」（年滿20歲，首次具有公民資格者）為3萬9675人，另外以20歲以上、30歲以下，具有市長選舉權「新世代」則為54萬2710人。
新北市選舉委員會指出，以選區分析市長選舉人人數，以板橋區最多，有45萬1072人；林口區、淡水、汐止選舉人數則分別較上屆增加1萬3700人、1萬3614人、7547人，為本次市長選舉人人數增加最多區域；另外較上屆減少選舉人人數最多則為永和區，減少有6448人。
另外在市議員選舉部分，選舉人數為330萬8212人，里長選舉人人數則為328萬6994人，選舉人人數最多的前三名依序為林口區南勢里（2萬789人）、林口區湖南里（2萬346人）、淡水區崁頂里（1萬8443）；選舉人人數最少的前三名依序為瑞芳區碩仁里（139人）、平溪區望古里（144人）、平溪區新寮里（145人）。
新北市選舉委員會提醒選民特別注意，投票日當日，各戶政事務所不對外受理戶政業務，僅派員留守處理一般查詢事項；選民如發現國民身分證遺失或毀損無法辨識時，務請把握於11月25日前，向全國任一戶政事務所申請補、換發國民身分證，及時保障公民選舉、複決權益。