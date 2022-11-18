▲ 有動力也有續航力！從 Ionex i-One Fly、S7R 體驗 KYMCO 的市場企圖心

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性能之最 S7R 換張臉 更有運動味
目前在國內的小型白牌兩輪車款當中，Kymco S7R 可說是性能最為猛烈的代表，電動馬達升級至 8.3kW 之後，又再次奠定了王者的地位，而這次在 S7R 的更新除了馬達有更近一步的加強之外，外觀上的細微更動也成為了焦點，前方的紅色烤漆點綴讓整個車頭立體感相當顯眼，另外整個車體都使用了現今相當流行的變色龍烤漆，在陽光下不同角度將會呈現出不同的色調，展現品牌電動的旗艦尊榮感受，搭配上燻黑的頭燈式樣，若是不說這是原廠車輛，應該會有不少騎士看到以為這是一輛改裝精美的酷炫車款。
過去的S7R馬達輸出功率為 7.2kW，提升至 8.3kW 其實非常有感，因此不論是白牌當中的電動車款，又或者是其他品牌的油車旗艦，這輛車的加速度絕對堪稱一絕，車輛當中設有 Power 模式，全力轉下油門之後強烈的加速感不斷襲來，直到時速 70km/h 都不會有明顯的疲憊感出現，搭配上運動化的外觀加持，市區當中宛如一道寧靜的閃電恣意前行，一不小心就把路上的所有速克達都拋在後方，他們可能還來不及注意到這是什麼車，就已經看不見這輛車的身影，展現了十足的性能王者風範。
值得一提的是獨有的兩檔變速系統配置，這是目前在白牌電動車當中的唯一，大約在時速 50km/h 的時候會進行換檔，如果你是滿把騎乘的話，其實根本感受不到車輛已經進行換檔，你必須要在輕加油門的狀態下，仔細注意才能夠體驗到非常細微的差異，那種感覺就好像是騎乘檔車時，從半離合到完全釋放離合器的那種推進感，相當細微且不突兀，這點必須大大地稱讚 KYMCO 確實在這套兩檔變速系統調校優良，兼顧了性能以及節能的表現令人敬佩。
S7R 在過彎時也展現了清且靈活的特性，重心的掌握非常容易控制，加上懸吊系統配置得宜，過去我們經常體驗到電動機車的笨重以及震動感受，在 S7R 身上其實非常輕微，作為後起之秀的他們的確在整體的車輛調教上有特別之處，簡單來說這輛強調性能體驗的 S7R，不論在加速、操控亦或者是舒適性來說，目前的白牌電動車款確實難出其右，唯獨在操控變版的設計上還可以有更多現代化或者是說更流行的配置，會讓消費者更加動心去購買這輛均衡性十足的電動旗艦小車。
續航最強 i-One Fly 超大空間最實用
在體驗完了 S7R 之後，筆者相當幸運也同時騎乘到了許多人期待的產品 — i-One Fly，前面我們騎乘的是性能最猛的車款，而 i-One Fly 則是續航最厲害的代表，官方標榜著這輛車擁有 180 公里的續航里程，而主打實用性的 i-One Fly 除了擁有超強的續航實力，在使用層面上也為消費者做足功課，將整體的坐墊拉長之後可以輕鬆乘坐兩名成年男性完全沒問題，如此一來也造就了更大的車廂空間，也就是說 i-One Fly 不只會載、會裝，還可以騎很遠，輔以時尚的外型搭配，期望瞄準最佳電驅都市代步工具而來。
其實單就整體的規格數據來看，車身尺碼與單電池系統的 i-One 完全相同，不過設計師透過巧妙的手法讓座椅更長一點，加上整體造型的變化，這輛 i-One Fly 看起來又更具有時尚感，車頭的面板更是透過菱格紋的造型設計，從視覺上就有著高雅氣息，小小的頭燈創造出更多流行氛圍，而車身細長又優美的線條相信將會吸引許多女性消費者，尤其是車尾拉長並且收斂的樣貌，搭配上後方把手擁有翅膀的意象，整輛車就真的好像車名 i-One Fly 一樣，有著飛起來的感受。
而說到這輛車是最實用代表一點都不為過，除了椅墊更長、車廂空間更大之外，在前手套箱的配置也提升 20% 的深度，現在可以輕鬆放入一罐 600c.c. 的寶特瓶完全沒問題，一旁的 USB 充電座也可以讓你在騎乘時邊幫自己的手機充電，筆者認為整輛車同樣也是在操作面板的設計部分有些格格不入，一輛如此優雅的車款應該有著與一般車輛不同的按鍵搭配，有時候一些細微上的設計將會影響著整輛車給人的感覺，不論在 S7R 或者是這輛 i-One Fly 如果都換上更符合車輛風格的配置將會更為完美。
i-One Fly 之所以擁有這麼強大的續航力，原因起於他採用了比 i-One 多一顆電池的配置，在雙電池系統的幫助下，搭配 4.2kW 的馬達做作為動力，創造出 180 公里的驚人成績，雖然這項數據是定速 30km/h 的狀態下測得，不過當天實際騎乘時，每次起步都是滿把前行，到還車的時候騎乘約40公里，電池容量還有 60%，預估車輛在正常使用情況下將擁有 100 公里的續航表現，這樣的成績在白牌電動車款當中也已經非常厲害，可惜的是極速僅有 74km/h，不過靜止加速到時速 50km/h 只要 5.9 秒，都市內的短程移動絕對非常夠用。
在騎乘感受上，雖然 i-One Fly 的動力不如 S7R 猛爆，不過靜止起步要跟上車流毫不費力，而 760mm 的車高其實非常適合身材較為嬌小的騎士，車重不含電池維持在 90 公斤，加上電池配置之後車重稱不上輕巧，但是在移動車輛時並不會感受到太過困難，騎乘時也沒有受到太多電池加重所造成的重心影響，反而在過彎時有著非常俐落的表現，輪圈也維持 12 吋的設定，面對坑洞的衝擊感降低不少，不過懸吊系統部分讓人覺得有些偏硬，或許在雙人乘載的狀態下會減輕一些，畢竟這種都會型車輛大家會比較期待的是舒適體驗，還有一點比較可惜的就是煞車採用前碟後鼓的設計，不過在騎乘上不會覺得煞車不夠用，只是在規格表當中看起來就輸人一截。
車海戰術湊效 多款車型滿足所有消費需求
其實對於消費者來說，只要車輛的價格具有競爭力，換電系統的建置可以像過往加油一樣方便的話，電動機車其實沒什麼讓人討厭的地方，唯獨就是當前的車輛選擇性仍在起步擴充中，仍無法與汽油車款般有著許多不同面向的多元挑選。從當前的發展軌跡看來，KYMCO 似乎逐漸找到了消費者的口味調性，逐步加強車輛選擇的多元性，不論是強調性能或是市區代步的都會用車，一一端出實力強大的車款，且基於相同換電系統，相信搭配換電站點的持續增加，不僅將吸引更多消費者注意，也將為市場帶來更多的衝擊與改變。