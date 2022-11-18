控謝國樑疑動員「二信校友」　基隆人聚林右昌臉書吐苦水

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針對謝國樑動員二信系統，林右昌昨日就在臉書表示，每次謝國樑選舉，二信中學與二信合作社的員工總被迫動員輔選，早就是公開的祕密。老師被要求按歷屆畢業紀念冊打電話拜託學生，合作社員工下班後要3人一組上街發文宣。只要碰到社會的質疑，總是輕描淡寫說員工都是自願自發的，但大家都知道這是謊言，實際上是為五斗米折腰，敢怒不敢言。
林右昌說，此次二信中學校長具名寫公開信為謝國樑拉票被踢爆，讓學校介入選舉，這是明確違反教育基本法第六條的規定；如果董事會或學校還以下年度的聘書來威脅老師與職員輔選，那不但違法，而且罪加一等。此外，該封信的寄信地址並非學校，而是謝國樑的戶籍地址，如此明目張膽公器私用，行徑實在太過離譜。
林右昌表示，而二信合作社的員工被迫在上班時間去拜訪客戶幫忙拉票；在下班後，也要被迫上街頭發文宣，這不但公私不分，也已經涉及違反勞基法的規定。
林右昌也說，今天謝國樑參選的是基隆市長而不是立委，上述事情就是大事，而非小事。因為市長是握有一市最高行政權力的首長，有政府行政的公權力、財政預算使用的權力以及人事任免的權力，如果萬一謝國樑真的當了基隆市長，如何在市長的權力與職份上跟二信家族包含學校、銀行、證券、土地開發等事業體明確切割？如何能保證不會運用市政權力假公濟私，圖利自家企業與學校？這才是大家最擔心的。
林右昌說，很難想像都發處以後怎麼面對謝國樑家族與二信所擁有的龐大土地的開發壓力？財政處以後怎麼管二信合作社？教育處以後怎麼管二信小學？謝國樑如果想重回政治，他有的是錢，討一席國民黨不分區立委，絕對沒問題，如果想做公益，他有的是錢，根本不需要任何政治職位。
該篇貼文獲得廣大迴響，有網友寫到「都畢業15年，還接到導師電話」，並要求「員工一人要帶5人、主管一人帶20人，必須要待到晚上9點才能離開造勢場」；更有二信員工私底下留出現場座位分配圖，表示謝國樑陣營規劃了6區名為「國友」的搖滾區座位，以方便點名「被動員」的教職員工。
地方人士分析，過去被謝國樑視為選舉利器的「二信體系」，在林右昌揭露出二信動員教職員工的事情後，受到諸多關注，從網路上的反應來看，有非常多「賭爛」謝國樑強迫動員的基隆人。
該地方人士表示，選戰剩下8天，進入白熱化階段，「二信事件」或許將成為這場選舉中的重要關鍵，後續效應值得觀察。