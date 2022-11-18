選戰倒數私密影片遭流出　吳佩芸地檢署提告

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吳佩芸指出，(17)日上午有支持者傳訊問她，為何在網路上發布自己的私密影片，當下自己感到一頭霧水，進一步找到該則貼文發現，有人在11月15日冒用她的名義及口吻，在網媒「新華報導1987」發布一則貼文，標題為「嗨嗨～我是時代力量南屯區議員參選人吳佩芸」，內文寫著「我簽了台灣獨立建國聯盟的絕不投降承諾書」，並在下方附上兩則多年前和當時男友情侶間互動的私密影片。
吳佩芸表示，看到多年前未公開的私密影片被公開在網路上，感到非常震驚與難過。自從上次以９票之差落選後，四年來不放棄公平正義的理念，就是想改變台中長久以來傳統藍綠、金權勢力把持的政治生態。無法認同在選舉最後關頭，竟用冒名張貼個人私密影片的手段，藉此打擊四年來的努力，會盡快重整心情帶著支持者的期待完成這場選舉。
時力台中黨部主委洪錦鈺表示，四年前吳佩芸是受到同選區議員的言語性騷擾，四年後是遭到非法外流、散播私密影片，為了一個選舉，真的要惡劣到這種地步嗎？為了一個選舉，要如此傷害一位年輕女性從政者嗎？無法容忍任何人，在選戰關鍵時刻，透過惡劣手段來打擊吳佩芸。
律師陳孟秀表示，昨報案後警方已有掌握相關嫌疑人，在選舉期間冒名候選人發布個人私密影片並加以傳播，這已涉嫌《刑法》偽造文書、違反《個人資料保護法》及《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選等內容，目前已對嫌疑人進行提告，呼籲台中地檢署盡速查辦，將惡意冒名、外流及企圖影響選舉的有心人士繩之以法。