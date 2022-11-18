選戰倒數私密影片遭流出　吳佩芸地檢署提告

▲市議員參選人吳佩芸(右2)在時代力量台中黨部主委洪錦鈺及律師陳孟秀陪同下，台中地檢署按鈴申告(圖／(圖／黨部提供2022.11.18)
▲市議員參選人吳佩芸(右2)在時代力量台中黨部主委洪錦鈺及律師陳孟秀陪同下，台中地檢署按鈴申告(圖／(圖／黨部提供2022.11.18)

記者柳榮俊/台中報導

2022-11-18 11:32:04

日前網媒刊登一則冒名台中市議員參選人吳佩芸所發佈的個人多年前未公開之私密影片，且該網媒社長於Line群組加以散佈流傳。今(18)日吳佩芸在時代力量台中黨部主委洪錦鈺及律師陳孟秀陪同下，前往台中地檢署按鈴申告，遏止選舉歪風。

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吳佩芸指出，(17)日上午有支持者傳訊問她，為何在網路上發布自己的私密影片，當下自己感到一頭霧水，進一步找到該則貼文發現，有人在11月15日冒用她的名義及口吻，在網媒「新華報導1987」發布一則貼文，標題為「嗨嗨～我是時代力量南屯區議員參選人吳佩芸」，內文寫著「我簽了台灣獨立建國聯盟的絕不投降承諾書」，並在下方附上兩則多年前和當時男友情侶間互動的私密影片。


吳佩芸表示，看到多年前未公開的私密影片被公開在網路上，感到非常震驚與難過。自從上次以９票之差落選後，四年來不放棄公平正義的理念，就是想改變台中長久以來傳統藍綠、金權勢力把持的政治生態。無法認同在選舉最後關頭，竟用冒名張貼個人私密影片的手段，藉此打擊四年來的努力，會盡快重整心情帶著支持者的期待完成這場選舉。


時力台中黨部主委洪錦鈺表示，四年前吳佩芸是受到同選區議員的言語性騷擾，四年後是遭到非法外流、散播私密影片，為了一個選舉，真的要惡劣到這種地步嗎？為了一個選舉，要如此傷害一位年輕女性從政者嗎？無法容忍任何人，在選戰關鍵時刻，透過惡劣手段來打擊吳佩芸。


律師陳孟秀表示，昨報案後警方已有掌握相關嫌疑人，在選舉期間冒名候選人發布個人私密影片並加以傳播，這已涉嫌《刑法》偽造文書、違反《個人資料保護法》及《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選等內容，目前已對嫌疑人進行提告，呼籲台中地檢署盡速查辦，將惡意冒名、外流及企圖影響選舉的有心人士繩之以法。

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