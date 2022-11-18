餐飲金融業響應人力銀行幸福企業獎　加薪上看20%

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不讓餐飲業專美於前，獲得2022幸福企業「金融管顧業」金獎肯定的企業也宣告全面響應加薪，包括華南銀行，不僅員工平均年薪達18.8個月以上，每年調薪幅度平均達到3%以上，今年更響應軍公教調薪，員工平均加薪幅度達6%；合作金庫則於今年度為員工調薪4%，加計年度考核後的晉薪，平均加薪幅度達6.66%，去年度員工年終獎金及員工酬勞，平均超過8個月。
1111人力銀行總裁林文雄表示，盼藉由舉辦幸福企業頒獎典禮，鼓勵獲利共享企業，能照顧員工，提供福利，同時吸引優秀人才，形成良性社會循環，「員工幫助企業賺錢，也希望企業能幫員工調漲薪水，讓員工更有動力來工作。」期許獲獎企業，能留住人才，使台灣產業蓬勃發展。
1111人力銀行發言人黃若薇指出，除了有競爭力的薪資及固定調薪，其他包含優渥的年終獎金、豐厚的員工分紅、免費供餐／餐飲補助、彈性上下班制度及員工免費健康檢查，都是能讓上班族直接感受老闆惜才愛才的措施。
黃若薇說，第3屆「2022幸福企業票選」獲得「金獎」標章認證共計320家企業，清楚標示在1111人力銀行徵才官網，目前網站工作機會達64.2萬筆（統計時間2022年10月），歡迎求職朋友投遞履歷應試。