基隆政見會！蔡適應談願景提3問　謝國樑早退合體韓國瑜

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緊接著發言的蔡適應，則先花了2分半，針對謝國樑的發言內容一一回應。針對謝稱未來要推動六堵、大武崙工業區的立體化，蔡直言，「不需要你來煩心，因為現在已經開始在推動了」；接著，蔡指正謝稱基隆科「學」園區，與科「技」園區雖僅一字之差，但可謂差之千里，名詞錯誤會造成整體政策非常嚴重的後果，也暗諷謝國樑當過立委，連法案、專有名詞都搞不清楚。
蔡適應還進一步以「一（億）、二（信）、三（問）」猛攻謝國樑，足足8分鐘，針對謝被爆金星案涉嫌收受不法所得、疑動員利用二信合作社社員和員工助選、利用二信師生動員拜票、更加碼踢爆謝國樑選舉公報疑似登載不實，在應填畢業學校的學歷欄填上二信中學，是「騙學歷、騙二信、騙交情」。
蔡適應也質疑「謝國樑假公益、真賄選」，更痛批謝國樑身為一個候選人，面對這些問題從未好好回應。
地方人士分析，謝國樑或許是心繫與政見會同一時間、正在舉辦的造勢活動，發表政見時顯得邏輯跳耀、較不流暢，很多民眾反應「聽不太懂謝國樑在說什麼」、「怎麼一直提家人」，也無法了解謝提出的這些政見有哪些具體做法。
地方人士指出，相較之下，蔡適應此次政見會有備而來，邏輯清晰，更有手板作為輔助道具，主打「四大主軸」與「基北北桃首都通1200」政見，再加上對謝國樑的質疑拳拳到肉，在基層確有廣大迴響。
另外，對於謝國樑昨日為了辦造勢活動，提前離席政見發表會一事，蔡適應表示，自己本來在昨晚也有辦活動，但是為了表示對政見發表會的重視，取消所有的活動，並認真聽完所有候選人的政見，這樣的做法是對基隆、對市政基本的尊重。