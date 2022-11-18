基隆政見會！蔡適應談願景提3問　謝國樑早退合體韓國瑜

▲基隆市長選舉公辦政見會昨日登場，由於國民黨候選人謝國樑先行離席，因此最後合照時5候選人缺1。（圖／蔡適應辦公室提供）
▲基隆市長選舉公辦政見會昨日登場，由於國民黨候選人謝國樑先行離席，因此最後合照時5候選人缺1。（圖／蔡適應辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-18 12:04:26

基隆市長候選人政見發表會昨（17）日晚間登場，5位候選人中當屬力拚延續基隆光榮的民進黨蔡適應、欲帶領國民黨重返基隆市政府的謝國樑最受關注。蔡、謝人在選戰期間頻頻隔空交火，昨日首度同台，更讓市民大喊精彩。地方人士分析，謝國樑可能心繫同時舉辦的造勢，論述政見時讓人聽不懂；相較之下，蔡適應提出「四大主軸」與「基北北桃首都通1200」政見，再加上對謝國樑爭議的質疑到位，確實在基層有不小的迴響。

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昨日政見會，發言順序在前的謝國樑大打悲情牌，搬出家中長輩與女兒，提出改善醫療、提升教育等政見；另謝也指出基隆捷運、國道走山等問題顯現的通勤問題，並指要打造在地就業的基隆科學園區。

緊接著發言的蔡適應，則先花了2分半，針對謝國樑的發言內容一一回應。針對謝稱未來要推動六堵、大武崙工業區的立體化，蔡直言，「不需要你來煩心，因為現在已經開始在推動了」；接著，蔡指正謝稱基隆科「學」園區，與科「技」園區雖僅一字之差，但可謂差之千里，名詞錯誤會造成整體政策非常嚴重的後果，也暗諷謝國樑當過立委，連法案、專有名詞都搞不清楚。

蔡適應還進一步以「一（億）、二（信）、三（問）」猛攻謝國樑，足足8分鐘，針對謝被爆金星案涉嫌收受不法所得、疑動員利用二信合作社社員和員工助選、利用二信師生動員拜票、更加碼踢爆謝國樑選舉公報疑似登載不實，在應填畢業學校的學歷欄填上二信中學，是「騙學歷、騙二信、騙交情」。

蔡適應也質疑「謝國樑假公益、真賄選」，更痛批謝國樑身為一個候選人，面對這些問題從未好好回應。

地方人士分析，謝國樑或許是心繫與政見會同一時間、正在舉辦的造勢活動，發表政見時顯得邏輯跳耀、較不流暢，很多民眾反應「聽不太懂謝國樑在說什麼」、「怎麼一直提家人」，也無法了解謝提出的這些政見有哪些具體做法。

地方人士指出，相較之下，蔡適應此次政見會有備而來，邏輯清晰，更有手板作為輔助道具，主打「四大主軸」與「基北北桃首都通1200」政見，再加上對謝國樑的質疑拳拳到肉，在基層確有廣大迴響。

另外，對於謝國樑昨日為了辦造勢活動，提前離席政見發表會一事，蔡適應表示，自己本來在昨晚也有辦活動，但是為了表示對政見發表會的重視，取消所有的活動，並認真聽完所有候選人的政見，這樣的做法是對基隆、對市政基本的尊重。

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