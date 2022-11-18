全台10大熱門「購屋路段」　冠軍竟是它！專家認CP值超高

▲桃園龜山區「文化一路」因交通便利、臨近科學園區，買氣旺盛，成為2022年上半年民眾購屋最熱門的路段。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲桃園龜山區「文化一路」因交通便利、臨近科學園區，買氣旺盛，成為2022年上半年民眾購屋最熱門的路段。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-18 12:10:46

疫情間民眾購屋熱，重劃區仍是最愛！台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心申貸件數統計，全台八大都會區2022年上半年民眾購屋最熱門的路段，冠軍由桃園龜山區「文化一路」奪冠！亞軍則是台中北屯區「敦富路」，新北林口區「文化三路」位居第三；新北中和區「景新街」與高雄楠梓區「惠義街」分別為第四、五名整體而言，全台上半年度申貸熱門路段集中於中部以北南台灣量體明顯落後北、中台灣

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台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，桃園龜山區「文化一路」除了勇奪全台2022年上半年最熱門的購屋路段，更是桃園今年H1唯一進榜的路段，除擁有交便捷利的絕佳優勢外，還得力於三大因素，首先為「新興環境加持」， 桃園龜山區文化一路座落在A7重劃區，雖然是開發中的新興重劃區，但民眾居住無虞，區內尚有學區加持，且可依恃周邊長庚商圈或是林口重劃區等多重商圈加持，生活機能佳。

其次是「產業就業發達」，A7重劃周邊就業機會多，華亞科學園區在旁且近長庚商圈區內，民眾收入穩定，購屋能力也相對較佳，進而帶動路段買氣。最後則是「購屋CP值高」，在同樣具有產業發展與價格優勢，且位在規劃整齊的重劃區，與舊市區相比，可享有更好的生活環境，同時該路段鄰近三井outlet購物消費商，加上文化一路是交通便利主幹道之一，所以近年文化一路上的推案眾多，因而奪下全台購屋最夯路段的冠軍頭銜。

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▲全台八大都會區2022年上半年民眾購屋最熱門的路段前10名。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中則分析，亞軍的北屯區敦富路，它是北屯機廠重劃區的主要聯外道路，該地也是近年台中備受矚目的新興重劃區，不僅坐擁捷運綠線，好市多開幕後，商圈也逐漸成形，加上區段近年推案豐富，新案交易頻繁；例如今年上半年，合計量體近千戶的兩大指標案「勝麗方程市」與「達麗居山」，因邁入交屋期湧現許多交易，因而推升了敦富路的交易熱度。

根據最新聯徵中心統計，排名前五名的購屋金路段，單季申貸件數都近225件以上，進榜前十名路段交易量最少也都有215件以上，光是「冠軍路段」龜山區文化一路上，平均每月就有近百組客戶申貸，顯示當地的購買力及房市買氣都相當驚人。至於意料之外的則是深具第七都潛力的新竹縣市，竟然無一路段進榜，江怡慧表示，最大原因就是新竹地區房價急漲且持續走高的影響，讓買家駐足猶豫

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