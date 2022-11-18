廣東新增本土首破1萬例！廣州市就佔98%

▲中國國家衞健委18日通報，前1日新增25129例新冠本土。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家衞健委18日通報，前1日新增25129例新冠本土。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-18 12:32:51

中國國家衞健委18日通報，前1日新增25129例新冠本土，分別為2276例確診、22853例無症狀感染，其中廣東省單日新冠確診就突破1萬例，又以廣州市佔最多數。

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綜合中媒報導，11月17日0-24時，廣東省全省新增本土確診病例321例（廣州255例，深圳7例，佛山4例，韶關1例，惠州4例，中山1例，江門1例，陽江5例，湛江19例，肇慶22例，清遠1例，雲浮1例）；新增本土無症狀感染者9110例（廣州8989例，深圳5例，珠海10例，佛山26例，韶關1例，梅州2例，東莞32例，江門2例，陽江2例，湛江9例，肇慶13例，清遠2例，潮州1例，揭陽16例）；另有1017例本土無症狀感染者轉確診病例（廣州986例，汕頭1例，佛山3例，韶關2例，東莞19例，茂名5例，肇慶1例）。

從數據可以看出，廣州市佔廣東省絕大多數病例，且多為無症狀感染。17日在廣州市的疫情防控新聞發布會上，官方指疫情仍集中在海珠區，此外，荔灣、番禺、白雲、天河、花都區的前期聚集性疫情已經逐步得到控制，南沙、黃埔、增城、從化前期大部分聚集性疫情都在收尾階段。今（18日）則增城區永寧街部分區域劃定為高風險區，實行「足不出戶，上門服務」等管控措施。

廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌聲稱，廣州市病例數仍在持續攀升也反映了一個事實，即海珠區感染人數基數較大，就算在傳播水平較低的情況下，新增感染者數量也還是會很多，要進一步改善情況，便需更加集中力量阻斷海珠高風險區域內的疫情傳播，主要是通過加強核酸檢測力量，實行單人單采和抗原檢測，以便能夠盡快發現新增病例，而1週以來的防控措施看似也起到遏制病毒擴散的作用。

此外，廣州市也在加快腳步，興建方艙醫院、隔離場所等建設，截至17日中午，廣州市共規劃建設方艙醫院床位和隔離板房床位246407床，其中方艙床位計劃數114392床，隔離板房床位計劃數132015床。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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