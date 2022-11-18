廣東新增本土首破1萬例！廣州市就佔98%

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從數據可以看出，廣州市佔廣東省絕大多數病例，且多為無症狀感染。17日在廣州市的疫情防控新聞發布會上，官方指疫情仍集中在海珠區，此外，荔灣、番禺、白雲、天河、花都區的前期聚集性疫情已經逐步得到控制，南沙、黃埔、增城、從化前期大部分聚集性疫情都在收尾階段。今（18日）則增城區永寧街部分區域劃定為高風險區，實行「足不出戶，上門服務」等管控措施。
廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌聲稱，廣州市病例數仍在持續攀升也反映了一個事實，即海珠區感染人數基數較大，就算在傳播水平較低的情況下，新增感染者數量也還是會很多，要進一步改善情況，便需更加集中力量阻斷海珠高風險區域內的疫情傳播，主要是通過加強核酸檢測力量，實行單人單采和抗原檢測，以便能夠盡快發現新增病例，而1週以來的防控措施看似也起到遏制病毒擴散的作用。
此外，廣州市也在加快腳步，興建方艙醫院、隔離場所等建設，截至17日中午，廣州市共規劃建設方艙醫院床位和隔離板房床位246407床，其中方艙床位計劃數114392床，隔離板房床位計劃數132015床。
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