大學首創溫泉宿舍！下課泡湯兼專人打掃　網哭：不該轉學

文化大學表示，為了擴大學生的生活圈，以及提供更好的住宿環境，因此與坐落在新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作，試辦北投生活圈融入計畫，自下學期開始，將用低於飯店行情的價格，提供250床位讓學生入住。文化大學也提到，基於社會責任，不會從中獲取任何收益，還會派駐「宿管人員」進駐飯店，及時回應學生需求及確保學生居住安全。《中國文化大學新聞暨傳播學院》粉專更特地留言：「宿舍像飯店，沒什麼；宿舍就是飯店，才夠猛！」
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熱海飯店表示，除了提供學們飯店式管理，也會規劃學生交誼區，提供販賣機、微波爐、洗烘衣機等；未來基於使用者付費原則，會規劃房間床單更換送洗、衣物送洗，以及房務打掃等服務；如果同學有湯屋泡湯需求，飯店也會祭出學生優惠價。住於住宿管理上，原則上比照現行的宿舍管理辦法，將採男女分層、分區，且配合飯店特性不能在房內開趴、喝酒、煮東西吃。
宿舍就是飯店的消息引發各界高度關注，最興奮非該校學生莫屬，許多學長姊感嘆太早畢業，並抱怨「大一連宿舍都抽不到，只能住美食街貧民窟」、「我不該轉學的」，也有學生肯定校方創舉：「學校終於有作為，山上的房東、二房東跟吸血鬼一樣壓榨同學，一次繳一年，規定一堆又貴，一度電五塊六塊一大堆！有摩托車的都可以下山了，且文化到北投十分鐘就到了，舒服。」