大學首創溫泉宿舍！下課泡湯兼專人打掃　網哭：不該轉學

▲文大生好幸福！文化大學與熱海溫泉大飯店合作，以低於行情價格包床位讓學生當宿舍。（圖／取自中國文化大學粉專）
▲文大生好幸福！文化大學與熱海溫泉大飯店合作，以低於行情價格包床位讓學生當宿舍。（圖／取自中國文化大學粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-18 12:53:56

天天下課回宿舍泡湯不是夢！為了提供學生更優質的住宿環境，文化大學宣布與熱海溫泉大飯店合作，以低於飯店行情的價格包下至少250床位讓學生入住，等於大學生住在「宿舍」卻能享有飯店式管理服務及泡湯，消息一出立刻引發網路熱烈討論，不少人飲恨太早畢業，甚至還有人問：「教師也可申請嗎？」
 
文化大學表示，為了擴大學生的生活圈，以及提供更好的住宿環境，因此與坐落在新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作，試辦北投生活圈融入計畫，自下學期開始，將用低於飯店行情的價格，提供250床位讓學生入住。文化大學也提到，基於社會責任，不會從中獲取任何收益，還會派駐「宿管人員」進駐飯店，及時回應學生需求及確保學生居住安全。《中國文化大學新聞暨傳播學院》粉專更特地留言：「宿舍像飯店，沒什麼；宿舍就是飯店，才夠猛！」

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▲新聞暨傳播學院粉專留言大推：「宿舍像飯店，沒什麼；宿舍就是飯店，才夠猛！」（圖／取自中國文化大學粉專）
▲新聞暨傳播學院粉專留言大推：「宿舍像飯店，沒什麼；宿舍就是飯店，才夠猛！」（圖／取自中國文化大學粉專）
熱海飯店則應允提供文大生優惠住宿價格，約7.5坪房間一學期雙人入住為每人1萬9800元，約5坪房間一學期雙人入住每人1萬7000元，約5坪房間一學期單人入住每人2萬8800元，以上價格均含水電費。換算下來，平均一天最低約100多元的租金就能「天天住溫泉大飯店」。為了方便學生上下學，文化大學在試辦計畫期間，會開辦學校專車行駛文化大學與熱海飯店之間。
 
熱海飯店表示，除了提供學們飯店式管理，也會規劃學生交誼區，提供販賣機、微波爐、洗烘衣機等；未來基於使用者付費原則，會規劃房間床單更換送洗、衣物送洗，以及房務打掃等服務；如果同學有湯屋泡湯需求，飯店也會祭出學生優惠價。住於住宿管理上，原則上比照現行的宿舍管理辦法，將採男女分層、分區，且配合飯店特性不能在房內開趴、喝酒、煮東西吃。

宿舍就是飯店的消息引發各界高度關注，最興奮非該校學生莫屬，許多學長姊感嘆太早畢業，並抱怨「大一連宿舍都抽不到，只能住美食街貧民窟」、「我不該轉學的」，也有學生肯定校方創舉：「學校終於有作為，山上的房東、二房東跟吸血鬼一樣壓榨同學，一次繳一年，規定一堆又貴，一度電五塊六塊一大堆！有摩托車的都可以下山了，且文化到北投十分鐘就到了，舒服。」

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