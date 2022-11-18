新竹8年改變遭藍、白抹黑 沈慧虹：毫無證據、選舉奧步
民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（18）日舉行「選前黃金週—光榮部隊站出來」記者會，現場針對媒體詢問，近期不分藍白都在批評新竹市政府建設追加預算，她表示，過去國民黨執政缺乏有系統的規劃建設，在她跟前市長林智堅任內積極向中央爭取建設，翻轉新竹，成績有目共睹，但很遺憾的是，一到選舉對手沒有任何證據，就開始用影射方式批評指控。
沈慧虹說，追加預算有許多法定程序，其中在預算規劃方面，需要兼顧地方需求，例如棒球場、關埔小學，都是因應在地民眾與議會要求，因此增設地下停車場，如此一來預算就會增加；其次，因應國際原物料上漲與缺工，相關建材及人力成本增加，為了保持工程品質，預算也因此增加。
沈慧虹強調，所有的預算編列都由議員監督、議會通過，皆經過嚴謹的審查，現在對手在選前8天，才說合法合規的建設是大秘寶，「這些沒有證據的指控，無非都是選舉奧步」。
針對民眾黨團提告民眾黨新竹市長候選人A助理，林耕仁說會先保留吹哨者提供的資料，依照選舉步調走，沈慧虹表示，公平和正義是不分黨派，當初開出第一槍的林耕仁，「是要成為吹哨者的靠山？還是跟慣老闆高虹安站在一起？」另外，從國民黨主席朱立倫的發言，也可看出政治利益凌駕公平正義，這都是國民黨無法獲得民心的原因。
針對昨天高虹安跟男友李忠庭列為被告，沈慧虹表示，新竹市歷年來從來沒有一位市長候選人，因為涉嫌貪污而被列為被告，市長的品格操守應該凌駕一切，選舉剩最後8天，呼籲支持者未來選舉會有很多奧步，不僅要理性看待，也要集中選票、協助拉票。