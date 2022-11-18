芎林政見會 周江杰：推動「智慧物流園區」

周江杰表示，現在國內產業經濟結構已經與20年前不同，璞玉計畫本來是國道一號國道三號間1200公頃的發展，當時並沒有中科、南科，因應後續時空背景和國家發展分散策略的不同，現在這片土地又迎來了全新的發展契機，
周江杰指出，國際晶圓產業龍頭、台灣的「護國神山」台積電，在寶山要設置2奈米廠，2025年就要營運了，台積電未來1奈米廠可能落腳即將擴建的龍潭科學園區第三期，從龍潭到寶山可以看出，產經結構已經慢慢靠向台三線，如何提早部署是他的第一要務。
周江杰強調，台三線新竹段因應此一局勢，即將成為新興的科技產業廊道，台三線新竹段的沿線鄉鎮要保握發展機會，打造科技產業服務園區、智慧農業園區，而享有交通優勢的芎林鄉跟進產經發展打造「智慧物流園區」，全鄉的工商發展一定會越來越好。
周江杰針對芎林的生活環境，也提出要整治頭前溪段河濱公園的政見，他當選上任後會整合河川局、水利署，也希望與竹東河濱公園的整治以及竹北的河濱公園連結，打造芎林成為宜居的好地方。
周江杰也認為，芎林過去也是與農業為主鄉鎮，農業發展非常興旺，但沒有思考過芎林鄉休閒農業區的規劃，他假日到飛鳳山，發現遊客滿到沒有停車空間，所以好的基礎設施、讓大家便利的場所是有必要的，所以打造飛鳳山休閒農業區，完善基礎設施，相信飛鳳山會被台灣所有民眾看到，讓全台灣人都能來玩。
周江杰針對新竹縣民最關心的交通問題，也點出目前新埔鎮到芎林鄉、要往新竹科學園區上班的朋友，塞車情況越來越嚴重了，新埔到芎林的縣道115線塞車只會越來越難解，我當選後要開闢新埔、芎林的替代道路，芎林重劃區發展起來了，這條替代道路能夠提前分流車流，紓解進入芎林市區的車流量，讓周邊交通能夠更順暢。
周江杰也強調，他提出的全縣性交通主要政見「山前線」大眾快捷運輸系統，為未來大新竹輕軌系統的雛形，讓民眾開始習慣使用大眾運輸工具。「山前線」的核心為竹北高鐵六家站，就在芎林鄉旁邊，山前線將以公車系統的方式先行進行營運，培養乘客搭乘習慣，以環狀線的方式，來聯繫城鄉交通。
周江杰針對整體新竹縣的發展，宣示當選上任後就要推動大新竹合併的計畫，大新竹其實就是一個共同的生活圈，大新竹合併才可以提升行政效率，對比新竹縣、新竹市發展，新竹市這幾年開始大步邁進，新竹縣有許多鄉鎮在基礎建設上在公共服務上開始落後周邊縣市，包含桃園市新竹市，都市裡的競爭，沒有進步就是退步，要持續在一個大新竹藍圖下，進行整體規劃，大新竹共同生活圈的概念，就是要能夠順暢交通熱區、平衡教育資源、提升醫療福利。
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