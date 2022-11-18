王世堅「保留」說遭黨內圍剿　黃珊珊：他反應了人民憤怒

▲針對王世堅遭到黨內圍剿一事，無黨籍台北市長候選人黃珊珊18日為王世堅抱不平，表示人民是自由的，並且相信王世堅的憤怒也代表了台灣人民的憤怒。（圖／記者丁上程攝，2022.11.18）
▲針對王世堅遭到黨內圍剿一事，無黨籍台北市長候選人黃珊珊18日為王世堅抱不平，表示人民是自由的，並且相信王世堅的憤怒也代表了台灣人民的憤怒。（圖／記者丁上程攝，2022.11.18）

記者丁上程／台北報導

2022-11-18 13:01:13

「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，日前在接受網路節目專訪時，間接透露自己的選票會「保留」給無黨籍台北市長候選人黃珊珊。而王世堅事後也出面澄清，表示全力支持民進黨候選人陳時中，也從來沒有說過「支持陳時中、票投黃珊珊」，不過仍舊遭到綠營的側翼粉專以及支持者撻伐。對此黃珊珊今（18）日受訪時為王世堅抱不平，表示人民是自由的，並且相信王世堅的憤怒也代表了台灣人民的憤怒。

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黃珊珊表示，昨天看到王世堅受訪的過程，感受得出他其實真的滿憤怒的。「其實我很認同他講的一句話，『靈魂不受黨紀控制』，我還是強調，人民是自由的，大家生而沒有任何顏色，我們從出生那一刻開始都是自由的。」黃珊珊說，這幾年側翼網軍帶風向扭曲事實，甚至連同黨同志都用群起圍攻的方式攻擊，已經到一種無所不用其極的狀況。

黃珊珊直言，對台灣人民來說，台灣是個很善良的社會，可是一到選舉，每一個人都不能做自己的主人，「而導致這樣原因的，居然是我們自己國家的政黨，叫大家只能聽政黨的，其他什麼都不能聽。」黃珊珊說，這才是台灣最大的悲哀，王世堅的憤怒不是只有他一個人的憤怒，而是反映了全國人民對於側翼網軍歪風的憤怒。

黃珊珊強調，每一個人都是生來自由的，每一個人都可以做自己的主人，都是後來自已往自己身上加了很多的框架，「不管是怎樣，選舉就是一時的，做人是永遠的。」

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