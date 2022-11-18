竹北超進化 鄭朝方：科技城市發展就從智慧路燈開始

竹北市長候選人鄭朝方，近期選擇了竹北公園綠地與道路空地舉行每場破千人共襄盛舉的「童趣方城市」親子系列活動，獲得市民朋友熱烈的回響。而在每場活動與市民朋友互動時，屢次收到民眾陳情路燈問題；許多市民反映竹北市有許多公園和人行道的路燈不但昏暗甚至損毀，缺乏穩定的維護管理規劃，嚴重影響用路人安全，也成為治安隱憂。鄭朝方昨日(17日)再次會勘幾個空間，也發現不但有上述問題，管理單位對老舊路燈淘汰機制也顯然缺乏計畫性跟整體性。而路燈損壞通報機制，停留在最傳統的通報方式，並沒有跟上時代，更遑論設備自動通報的系統。
鄭朝方表示，路平、燈亮是城市基礎建設的基本，竹北是座科技城市，而最基本的路燈建設早應要設法用科技化的方式加以維管，並且應在E化服務上建構市民通報系統。另外，更應該要跟上智慧型路燈設置的趨勢，特別是近年市民在特定區域飽受空氣品質問題困擾，因此當下的空氣指標就顯得更重要。未來如能單選市長，會推動將路燈能跟空氣盒子整合，並透過物聯網的技術，將資料蒐集上傳，讓市民與公所能掌握竹北的空氣數據。
鄭朝方進一步表示，「永續力」也是他政見的核心精神，未來擔任市長也會來推動將路燈作為城市電網的規劃；讓城市的電網更有餘裕、更節能，透過獨立的路燈電網系統，進行好的電源管理，搭配上太陽能板，不但能減輕整個城市電網的負擔，更有可能儲存白天的陽光，將之化為晚上的燈光。鄭朝方也說，這些智慧路燈的建制，也都納入在他「三環三河城市大綠廊」旗艦型政見中，特別是要讓白天的綠廊在晚上時候成為光廊，將路燈的設計融入城市元素跟文化，要將藝術透過設計的方式進入竹北的公共建設。