美元回落2因素　外匯專家：新台幣要返「2字頭」不易　

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪提到，今年新台幣貶勢也夠多了，從俄烏戰爭爆發以來貶將近5角，從近27.5貶至低點32.35元，中長期貶勢已達滿足點，但「要馬上回升到30元以下也不太可能」，因為美元還是相對有利差優勢，台灣即便今年以來也有升息，才升息2碼，美國已升息15碼，可說是天差地遠，利差優勢新台幣仍不及美元，因此沒有那麼大的升幅可期待。
至於這波新台幣回升速度那麼快，陳有忠分析，這與台灣貿易帳順差有較大關係，廠商賺很多外匯，新台幣只要一回升，出口商就會擔心賣價不好，因此會拚命賣美元，就出現美元多殺多，只是短線新台幣升幅也有點大，要升破31元也不容易，主要是美國12月還會升息，屆時美元可能又反映升息，新台幣就會再貶回去。
外匯投資專家李其展也提到，近日人民幣出現回貶，短線觀察能否站回7.2，很可能表示亞洲貨幣的反彈暫告一段落，如果中國政府沒有新的政策穩定市場或推動經濟，一旦美國數據好起來資金就會再度往美元，尤其這兩天聯準會官員又暗示終點利率將升到5%至7%之間，才足以抑制通膨，因此，還是要觀察接下來美國公布的經濟數據及美國升息步伐，也不排除美元再衝高的可能。
不過，也有匯銀人士認為，即使回貶 ，新台幣也不會貶過之前的低點32.35元，大概會落在季線上下即31.5元至31.6元之間，「32字頭」應不容易看了，低點警報大致解除，後續關注美元、台股及外資動向，即便台股短線跌深反彈，空頭仍未完全解除，短線外資有回補台股，長線不盡然，因此讓新台幣較不容易有大幅升值的可能性，要升破30元不容易，明年大部分時間新台幣兌美元可能在30元至31元，這也是較正常的水準。
陳有忠也覺得，新台幣兌美元要回到30元不容易，主要是新台幣無利差優勢，加上即便有貿易順差也不像過去那麼豐厚，也在縮水，加上美元可能再反彈，進口商也有買油買能源需求，匯價會再上去，要看到2020年及2021年大幅升值不容易，除非美國降息。