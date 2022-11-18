聖誕甜甜圈登場！一日限定買1送1 Mister Donut買10送10
浪漫的聖誕節讓人充滿期待，業者相繼推出季節限定新品，充滿濃濃節慶氛圍。美式甜甜圈品牌KRISPY KREME推出四款聖誕甜甜圈，包括聖誕老公公、紅鼻子魯道夫、小雪人及繽紛耶誕樹，可愛模樣讓人超想收藏；為了慶祝9周年，品牌將開跑一日限定的「買1盒送1盒」。外送平台foodomo祭出周五限定Mister Donut甜甜圈買10送10，若加上折扣碼再減100元，平均單個甜甜圈最低15元，想請同事吃下午茶做公關的話，絕對是省錢首選。
迎接聖誕節即將到來，KRISPY KREME推出「聖誕老公公、紅鼻子魯道夫、小雪人、繽紛耶誕樹」4款限定版甜甜圈，其中魯道夫的鹿角是蝴蝶餅，經典糖霜甜甜圈加上KitKat巧克力棒，則巧妙變身成繽紛耶誕樹，單入售價都是55元，另有「HOHOHO耶誕快樂禮盒」6入 290元（原價310元）、12入470元（原價580元）；下午茶則推出HOHOHO耶誕快樂套餐，買耶誕甜甜圈或耶誕禮盒，加購任一大杯飲品折15元。
KRISPY KREME舉辦聖誕活動，12月1日至12月30日單筆消費滿250元，加送耶誕禮物卡1張。12月12日當天則是一日限定的9周年活動，買6入、12入原味糖霜甜甜圈，加9元就可再多獲得1盒，幾乎可說是買6送6、買12送12，單筆限贈1組，送完為止。
Mister Donut在外送平台foodomo推出限定優惠，今（18）日限定39元品項甜甜圈買10送10，原價780元、特價390元，單筆限購1組，新用戶結帳輸入「FDM100」再折100元，每組帳號可用1次、外送自取皆可，平均單顆甜甜圈不到15元，幾乎是下殺到3.7折，不過商品由門市店員隨機挑選，無法指定品項。