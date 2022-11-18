鄭文燦88會館喬地目變更？詹賀舜：將訴諸法律以訟止謗

▲凌濤、徐巧芯照開記者會點名桃園市長鄭文燦先前遭周刊爆料曾至「88會館」，遭質疑是去和郭哲敏、林秉文喬價值10億元的農地地目變更。（圖／翻攝凌濤臉書直播）
▲凌濤、徐巧芯照開記者會點名桃園市長鄭文燦先前遭周刊爆料曾至「88會館」，遭質疑是去和郭哲敏、林秉文喬價值10億元的農地地目變更。（圖／翻攝凌濤臉書直播）

記者李春台／桃園報導

2022-11-18 13:38:47

國民黨桃園市議員候選人凌濤與台北市議員徐巧芯今（18）日共同召開記者會，點名桃園市長鄭文燦先前遭周刊爆料曾至「88會館」，遭質疑是去和郭哲敏、林秉文喬價值10億元的農地地目變更。對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，凌濤與徐巧芯看圖編故事，移花接木，以竹篙鬥菜刀的方式，胡亂連結，想惡意誤導民眾，抹黑、中傷鄭市長，這已經背離言論自由的原則，在沒有真實的事實依據下，用猜想、推測、連結的方式，不負責任任意毀謗，涉及不實抹黑，我們將委由律師提起告訴。

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詹賀舜說明，鄭市長昨日已公開說明，餐敘時間是兩年前（2020年3月），因企業界人士與卓榮泰主席聚餐，因為當時有桃園地方幹部受邀出席，因此臨時邀請市長前去致意，鄭市長晚到，也沒有停留很久，這個餐廳也只有去過這一次。把餐敘說成各種密謀，這不只是編故事，依照此任意臆測的邏輯，以後什麼故事都以捏造了，吃飯是事實，目的可以為了抹黑隨便說。


詹賀舜表示，第二個抹黑是，鄭市長與郭姓人士並無互動，怎麼會知道他有無任何買賣桃園土地的情形。兩位參選人指控的八德土地係2020年11月間購買，但是捷運綠線延伸中壢可行性研究早在2017年市府就送交通部審議，2020年2月獲核定，目前綜合規劃還在審議中，這些資料都是舉辦過地方公聽會的公開資料，從網路上也非常容易取得，同時，該地區到現在為止，連都市計畫、區段徵收計畫都沒有，硬要把民間土地買賣，不當連結到市長，這是真實的惡意。


詹賀舜說，民間的土地買賣，這屬於私人的商業行為，市長不會知道，也不會介入。這是基本的道理。


詹賀舜說，如果民間有任何地下賭場、線上博弈的線報，桃園市警察局都會立刻進行稽查，如果有不法情事，也會立刻偵辦，過去到現在，桃警團隊掃蕩地下賭場或是線上博弈的績效，有目共睹。兩位參選人為了選舉，任意扣警察同仁帽子，任意連結其他不相干的人，令人不齒。


詹賀舜說，對於沒有證據的不實指控，將委由律師提起告訴，兩位參選人一再地在選前潑髒水抹黑，也必須要有勇氣面對司法。

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