阿諾被評「不及格老婆」閃離 38歲慶生買房：勒緊褲腰帶
女星阿諾去年爆出和工程師老公Allen生活習慣差異大，選擇協議離婚，終結5年婚姻，獨自撫育2歲女兒，今（18）日迎接38歲生日，她公開宣布希望母女有個安心立命的地方，買了一間中古屋送給自己當禮物，還要花費裝潢，自我安慰「只能說勒緊褲腰帶繼續往前走」。
阿諾2020年產下女兒，生活重心都轉移在孩子身上，擔心小朋友生病，不讓婆家探視女兒，且容易情緒失控，曾在半夜買不到奶粉崩潰痛哭，驚動路人關心，讓老公抱怨「妳是100分的媽媽，卻是不及格的老婆」，婚後發現個性差異大，長期相處有摩擦，夫妻決定冷靜下來離婚。
由於阿諾沒拿贍養費，靠業配跟零星通告維生，賺錢並不簡單，但她表示，對家一直都有些幻想，有了孩子眼界不一樣，想要有個安身立命的地方，專屬於自己與孩子，可以隨著心意變動，「孩子出生到現在已經陪我搬了2次家，拜託趕快順利的裝潢完成，讓我跟孩子搬進屬於我們的家！」
單親媽媽買房壓力不小，阿諾透露這幾個月內都長了白頭髮，親友們很擔心她壓力太大，她鼓起勇氣面對壓力，不斷為自己打氣「我可以的」，自勉未來要更努力賺錢，帶著女兒到處玩，讓生活更精采。明星夏宇童、鍾欣凌、張棋惠都留言鼓勵她，同樣經歷離婚的米可白也說：「我只想跟妳說：辛苦了，妳是最強的媽媽。妳總把自己的害怕無助留給自己，把歡樂留給身旁的人～妳真的很勇敢，妳是我的驕傲。」