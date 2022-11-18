別讓高閔琳在初選時發生的遺憾　重演在優質議員們身上

▲選戰進入最後倒數一周，由現任議員組成的會做事助選團，今(18)日前往大仁武地區進行車隊拜票。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲選戰進入最後倒數一周，由現任議員組成的會做事助選團，今(18)日前往大仁武地區進行車隊拜票。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-18 14:51:31

選戰進入最後倒數一周，由現任議員組成的會做事助選團，今(18)日前往大仁武地區進行車隊拜票，會做事助選團是由簡煥宗議員擔任麥克風手，議員高閔琳議員親自駕駛吉普車，議員何權峰與李柏毅也一同在拜票車隊上懇請市民共同支持，大家共同呼籲，市長選票破百萬、18歲公民權衝高票、現任議員也要拚過關。

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▲會做事助選團是由簡煥宗議員擔任麥克風手，議員高閔琳議員親自駕駛吉普車，議員何權峰與李柏毅也一同在拜票車隊，希望高閔琳在初選時的遺憾　別重演在優質議員們身上。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲會做事助選團是由簡煥宗議員擔任麥克風手，議員高閔琳議員親自駕駛吉普車，議員何權峰與李柏毅也一同在拜票車隊，希望高閔琳在初選時的遺憾　別重演在優質議員們身上。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高閔琳也憂心地呼籲：「別讓高閔琳在初選時發生的遺憾，重演在優質議員們身上」！高閔琳議員強調，最後關鍵時刻，拜託各位市民朋友要一起共同守住議會中替大家認真打拚的優質議員們，最熱心幫助大家的邱俊憲議員，也請仁武鳥松大樹大社的市民朋友，「多留幾票給優質的俊憲，幫議會留下最認真的一席議員」。

擔任過仁武鄉長的前議員沈英章也特別登上吉普車全程陪同該選區陷入苦戰的10號邱俊憲議員，呼籲選區鄉親也要用選票支持服務熱忱、問政優質的優質青壯議員邱俊憲，讓年輕、有經驗、優質的邱俊憲，一起來替仁武鳥松大樹大社的鄉親服務打拚。

會做事助選團，今(18)日前往大仁武地區進行車隊拜票，在地文武里長候選人沈柏翰、竹後里長候選人黃常志、大灣里長謝瑋原及烏林里長林文斌及眾多支持者也都前來加油相挺。

邱俊憲指出，近年仁武地區持續發展，人口數近快十萬，許多建設在沈英章任鄉長時期就奠下良好的發展方向與基礎，這一年多來，市長陳其邁更是加速相關建設預算的投入，仁武產業園區也進入實質設廠階段，觀音湖也爭取數千萬預算進行休憩環境及防洪設施改善，八卦寮地區啟動100期重劃、設置草潭埤滯洪池及新設社區綜合活動中心，這些都是實實在在替大家爭取的相關建設。

選戰進入最後一週時間，民進黨現任青壯世代議員近日再度集結，除了呼籲市民要共同支持在議會問政優質、服務有品質的議員外，也在各地扮演陳其邁市長的分身，呼籲市民一定要出來投票，將市長得票衝破百萬票，至於18歲公民權複決投票，也共同懇請高雄鄉親挺身而出，再次扮演台灣民主進化重要的穩定力量，希望能現任拚過關、市長拚百萬、18公民衝高票。

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