金馬獎轉播哪裡看？11/19 17:30開播　線上鎖定這兩平台

▲金馬獎頒獎典禮將於11/19（六）舉辦，由金馬影后謝盈萱擔任主持人。（圖／金馬執委會提供）
▲金馬獎頒獎典禮將於11/19（六）舉辦，由金馬影后謝盈萱擔任主持人。（圖／金馬執委會提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-19 09:10:00

第59屆金馬獎於今（19）日登場，那裡有線上直播、電視該轉哪一台、還有重播嗎？《NOWnews今日新聞》一次整理給大家！金馬獎頒獎典禮時間將在11/19 舉行，17:30率先舉辦星光大道由楊千霈、吳念軒主持，，19:00則為重頭戲的頒獎典禮主持人為謝盈萱，地點在台北國父紀念館，無法親臨現場，可以直接線上同步收看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍台灣網路轉播線上觀看
👉MyVideo官方直播17:30星光大道、19:00頒獎典禮
👉手語服務  MyVideo手語頻道
👉LINE TODAY 共同轉播

📍其它地區網路直播(不含台灣、新加坡、馬來西亞、汶萊)    
👉金馬官方YouTube 星光大道 17:30
👉金馬官方YouTube 頒獎典禮 19:00
👉台視直播YouTube 星光大道 17:30
👉台視直播YouTube 頒獎典禮 19:00

📍電視轉播
台灣-台視、新加坡-HUB都會台、馬來西亞、汶萊-Astro頻道338、香港-ViuTVsix、美國-中天電視海外頻道、美國(舊金山)-KTSF

📍重播時間表
臺灣電視台
11/20（日）00:00-04:00 頒獎典禮
11/20（日）13:00-17:00 頒獎典禮
11/20（日）17:00-18:00 幕後花絮 
11/26（六）01:00-05:00 頒獎典禮

台視綜合台
11/20（日）19:00-23:00 頒獎典禮
11/20（日）23:00-00:30 星光大道
11/21（一）00:30-01:30 幕後花絮
11/26（六）17:00-21:00 頒獎典禮
11/27（日）18:30-22:30 頒獎典禮
11/27（日）22:30-00:00 星光大道
11/28（一）00:00-01:00 幕後花絮

台視新聞台
11/20（日）10:00-11:00 幕後花絮

台視財經台
11/24（四）18:00-19:00 幕後花絮

非凡新聞台
12/03（六）06:00-10:00 頒獎典禮

非凡商業台
12/04（日）22:00-02:00 頒獎典禮

▲由MyVideo官方直播金馬獎星光大道和頒獎典禮。（圖／翻攝官網）
▲由MyVideo官方直播金馬獎星光大道和頒獎典禮。（圖／翻攝官網）

有夠大咖！開箱foodpanda「世足派對箱」：外送員要哭了

Netflix打「寄生帳號」來真的！2新功能鋪路　台灣也上線

9元當主角！全家「金馬獎杯塞」網搶翻：尊絕不凡小廢物

許光漢首登金馬獎殿堂　頒獎嘉賓「男女神名單」一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀