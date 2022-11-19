金馬獎轉播哪裡看？11/19 17:30開播　線上鎖定這兩平台

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📍電視轉播
台灣-台視、新加坡-HUB都會台、馬來西亞、汶萊-Astro頻道338、香港-ViuTVsix、美國-中天電視海外頻道、美國(舊金山)-KTSF
📍重播時間表
臺灣電視台
11/20（日）00:00-04:00 頒獎典禮
11/20（日）13:00-17:00 頒獎典禮
11/20（日）17:00-18:00 幕後花絮
11/26（六）01:00-05:00 頒獎典禮
台視綜合台
11/20（日）19:00-23:00 頒獎典禮
11/20（日）23:00-00:30 星光大道
11/21（一）00:30-01:30 幕後花絮
11/26（六）17:00-21:00 頒獎典禮
11/27（日）18:30-22:30 頒獎典禮
11/27（日）22:30-00:00 星光大道
11/28（一）00:00-01:00 幕後花絮
台視新聞台
11/20（日）10:00-11:00 幕後花絮
台視財經台
11/24（四）18:00-19:00 幕後花絮
非凡新聞台
12/03（六）06:00-10:00 頒獎典禮
非凡商業台
12/04（日）22:00-02:00 頒獎典禮