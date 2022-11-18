《麻辣鮮師》女星6年內「3度喊離婚」！因老公1句心軟了
45歲女星林利霏，過去以《麻辣鮮師》Gina一角走紅，自2016年嫁給演員張翰並育有1女，但在近日，林利霏卻在節目上透露，其實6年以來的婚姻，她總共喊了3次離婚，其中一次就發生在去年，因為疫情關係，導致張翰工作減少，陷入人生低潮，眼看對方每日死氣沉沉，才讓她產生放棄婚姻的念頭，「我真的想離，那次是99.9%！」
林利霏在節目《命運好好玩》中分享，她一共對著張翰喊了3次的離婚，雖然前面兩次都是氣話，但到去年那次非常嚴重，「我真的想離，那次是99.9%！」因為疫情關係，導致張翰工作量減少、收入銳減，經濟出現狀況，再加上張翰的個性較悲觀，又想要一肩扛起卻不願意說，讓夫妻倆生活出現問題。
林利霏認為，老公當時可能有一點點憂鬱症，雖然她很想幫忙但又不知道怎麼辦，眼見老公死氣沉沉的樣子，持續好幾個月，才會讓她忍無可忍，直到某天早上，林利霏決定自己送小孩子去上學，結果回來途中差點沒電，讓她邊哭邊騎回家，「老天爺，如果你要讓我們離婚，就不要讓我到家嘛！」顯然對婚姻感到失望。
結果一回到家，才發現張翰已經坐在定位，準備要和她深談，兩人不僅提到離婚細節，張翰還要林利霏把小孩送到新加坡，並要兩人共同撫養，此話一出，反而讓林利霏感到不捨，「好，我們再好好想一想好了，再給彼此一個機會跟時間」，也不希望小孩子變成單親家庭，後來夫妻倆花了很長一段時間，慢慢修正相處，至今兩人也願意分享事情，互相扛起，婚姻逐漸穩定。（編輯：詹鎰睿）