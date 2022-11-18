北韓又射彈！日方推測射程可達1.5公里　美國也在範圍內

▲北韓18日再度射彈，日方表示推測是一枚洲際彈道飛彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓18日再度射彈，日方表示推測是一枚洲際彈道飛彈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-18 14:29:30

北韓軍事活動頻頻，繼昨（17）日發射短程彈道飛彈後，還誓言要對美國強化區域活動的行為做出「猛烈軍事回應」，今（18）日再次發射飛彈，且韓國軍方初步推斷為洲際彈道飛彈（ICBM）。該枚飛彈證實已經落入在日本北海道西側的專屬經濟海域內，日本防衛大臣濱田靖一指出，根據偵測到的飛彈重量，這枚飛彈的射程最遠可以超過1萬5000公里，就連美國本土都在射程範圍內。

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根據《日本放送協會》報導，北韓於18日上午從首都平壤發射疑似洲際彈道飛彈，該飛彈約飛行了69分鐘，於當地時間上午11時23分左右（台灣時間上午10時23分），墜落於北海道渡島大島西邊200公里處的日本專屬經濟海域。

飛彈飛行的距離約為1000公里，最高高度推測達6000公里，由於發射角度比平常高，意味著這枚飛彈是採取「拋物線」方式發射。報導指出，這枚飛彈的飛行時間僅次於今年3月24日發射的「火星-17型」洲際彈道飛彈。

在飛彈墜落後，日方並未對其進行破壞處置，目前也沒有接收到船隻或是航班受到影響的通報。

日本防衛大臣濱田靖一指出，根據該枚飛彈的軌道進行推算，依據彈頭重量不同，最遠射程可達1萬5000公里，也就是美國本土全都在射程範圍內。

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