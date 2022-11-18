世衛反黑箱　日後疫情藥廠須公開疫苗價格與合約

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這份國際防疫協議目的，是避免全球再次發生像COVID-19一樣具破壞性的公衛危機並改善全球因應機制，避免世界上許多最貧窮國家被遺漏。
這次COVID-19疫情期間，各國政府與藥廠間達成的許多交易合約均不公開，讓藥廠幾乎不必負任何責任。
世衛一名發言人表示，這份協議草案與目前進度是由一些成員國推動，「過程既公開、透明，也聽取其他利害關係人意見，包括任何感興趣的利害關係人和公眾，也能在公開諮詢中提出意見」。
這份國際防疫協議尚處初步階段，在與其他更多成員國和利害關係人談判後很有可能再調整。草案在本週稍早通傳各國後，18日將在會議中公布完整內容。
但對締約國或藥廠若不遵守規定會有哪些後果，協議中的交代卻很含糊；世衛沒法強迫藥廠遵守他們訂下的規則。
草案文件中提出一個「同儕審查機制」，以評估各國防疫準備、公衛普及率，並促進更多國內基金用於預防和因應疫情，以利世衛調查疫情起源。
國際防疫協議的協商始於今年2月，並於7月達成重要一步，即當時各國同意讓新協議具有法律約束，儘管華府早前對此有所保留。下次正式會議訂於12月舉行，最快2024年之後才有望通過。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111118