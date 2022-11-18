疫苗保護力報告出爐！65歲以上長者「打3劑莫德納」最強
中央流行疫情指揮中心今天（18日）公布「新冠疫苗保護力」報告，根據分析，對於65歲以上長者，3劑都施打莫德納的保護效益最高，達93.1%，其次為2劑莫德納加1劑高端，保護力有92.3%，最後則是前2劑打AZ疫苗，第三劑無論打哪個廠牌，對長者保護力都僅有39.7%至58%。
發言人莊人祥指出，不論是哪種疫苗組合，接種3劑疫苗的民眾，在避免中重症、死亡的保護效益，都優於未打滿3劑疫苗者，另外，由於變種病毒株的出現，建議前2劑施打AZ疫苗的民眾，可接種次世代追加劑疫苗，已獲得更好保護力。
截至昨天（17日）為止，目前疫苗人口涵蓋率第一劑為93.9%、第二劑88.4%、追加劑74.1%、第二次追加劑16.7%，65歲以上長者接種率則是42.6%；而莫德納幼兒疫苗、輝瑞BNT幼兒疫苗共接種1672人次，該年齡層第一劑接種率為44.6%，第二劑18%。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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