郭泓志才是雙面人？IG沒追林玉書 隊員曝他私約做這件事
《全明星運動會4》首次創立第3隊，由執教風格嚴厲的領隊郭泓志帶領的黃隊，原先成績最好，最近幾集逐漸被追上，還因隊員林玉書退賽爆出霸凌風波，郭泓志發文力挺壯壯、劉心語、鄭靚歆，強調不可能有排擠行為，疑似暗指林玉書「自導自演」，被網友抓包在IG沒追蹤林玉書，砲轟行事不公正，黃隊成員曾奕翔看不過去，跳出來揭穿郭泓志私下的那一面。
曾奕翔今（18）日在IG限時動態透露，自從17歲進入演藝圈，看過太多雙面俠，很多人名氣越大、城府越深，他遇過了不少這樣的人，但郭泓志不是，「這個站上過世界頂點的男人一點架子都沒有，明明可以周三出現就好，卻一有空就北上陪我們訓練，害他到現在還沒過老婆那一關，吉普依然遙遙無期。」透露領隊不只在乎輸贏，也會關心隊員私下練習狀況，付出很多心力，外人根本看不見。
他補充一個郭泓志暖心的小故事，某次領隊約大家出來，隊員都以為要討論比賽的事，郭泓志卻說很擔心大家的努力沒有被看見，「這個會議居然在跟我們討論如何經營IG，甚至說如果對我們有幫助，他可以陪我們跳舞拍REELS」，希望隊員除了比賽結果之外，更要讓大家拚命練習過程被看到，一直把隊員的成長放在心上，讓曾奕翔深受感動，認為郭泓志在乎的不是輸贏，而是每個成員，出面呼籲大家停止無謂的謾罵。
※【NOWnews 今日新聞
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