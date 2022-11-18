名家論壇》鄭仲嵐／美中俄三國各試踩紅線確認

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無獨有偶，發生在波蘭東部的飛彈射擊事件，正好也是北約成員國與俄國間踩到「紅線」的敏感時刻。拜登過去就曾言「會幫助守好北約的每一寸領土」，而今身為北約成員的波蘭領土遭受波及，反而瞬時間各國都相對克制，避免先指責俄國，也是知曉在國際峰會當下，更是無法隨意跨過紅線。
特別是G20峰會閉幕時，所採取的宣言中就強烈指出「不能容忍核武器的使用和威嚇」。雖然避免直接譴責俄國，但根據筆者側面了解，事實上談到一半時，俄國就明顯展現出放棄的態度，與其坐著被譴責，不如直接離席。隨後俄國對於談判就相對消極，並發生拉夫羅夫身體不適事件。美中俄三國在峰會中互探底線，成為實體會議上明顯可見的一景。
波蘭東部危機考驗G7反應力
波蘭東部的飛彈爆炸事故，同時也讓G7各國領袖在16日白天臨時更改行程，進行緊急會議因應。然而在這時，也同時看見G7領袖睽違見面，卻跟過去的領袖相比，仍缺少那麼一點存在感。
比起上一屆G20羅馬峰會，2022年的G7各個成員國的領袖已歷經大換血。不僅德國，義大利與英國紛紛換新領袖，讓甫剛上任一年的日本首相岸田文雄已算是「相對資深」，就任第二年的美國總統拜登，法國總理馬克宏，與加拿大總理杜魯道，則已可算是「資深成員」。
對比過去德國的梅克爾，義大利薩柯吉，英國強生，日本安倍晉三等人長期執政，給人強烈的個人印象。G7成員國在三年後，再度於G20峰會實體見面，卻看得出領袖們間熟悉度不高，總是有點貌合神離，而在此時卻正面臨世界局勢的大轉變，讓G7領袖討論的公信力必須重新建立。
特別是美國跟日本，同樣都面臨近來支持度低落的窘境，讓領袖們背著低民意出發。因為新型冠狀病毒影響，G7各國經濟也普遍低迷，過去2008年時，G7國家還能佔有整體G20國家55%的GDP，如今已經滑落到四成左右。波蘭東部的爆炸或許是偶發事故，但確實考驗到「新版G7」領袖們如何做好合縱連橫。
廣島峰會成G7向心力集大成？
在G20與APEC峰會過去後，未來更重要的是於2023年5月的G7廣島峰會。首相岸田文雄祖先一家來自廣島，在面對低民意、低經濟，勢必希望能在這半年內做出成績，並在自己家鄉將聲勢拉抬到最高點。
然而現實面是，岸田需要藉由開放觀光客等猛藥來拉抬國內消費，再來就是經濟振興措施上能否拿出中長期的願景。如果到明年5月G7前支持率仍無法回升，恐將促使岸田政權提早下台。
而根據政府相關人士對筆者表示，岸田文雄對於執政仍是相當有自信，相較下日本的在野黨跟美英等國不同，依舊羽翼未豐，暫時威脅不了執政的自民黨。就算在低迷支持度時期解散，應該還是能確保國會過半，如同拜登民意支持度雖然不高，但是在期中選舉仍是未居於絕對劣勢，也可看見後疫情時代人民偏向保守的想法。
只是，這屆G20沒有拍團體照，晚餐會時領袖們各聊各的，完全沒有團體感，讓人擔憂未來在美中持續對峙與俄烏衝突下，這種團體式的峰會將漸漸走上無影響力。
同樣的壓力，現今也落在岸田身上。G20與APEC峰會，各國透過實體見面重新熟悉彼此，在未來半年內，將G7各成員國的向心力再度凝結，或許才能讓G7成為後疫情時代，自由民主陣營最有話語權的組織。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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