大同得標5機廠屋頂太陽能建置案　攜手北捷推展綠能

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大同除了參與綠電事業外，也持續在企業社會責任的基礎上，創新綠色能源的商業模式，本案不僅為北捷與大同合作推動再生能源發展，大同亦可將台北捷運機廠屋頂產生的綠電，協助轉供給購買綠電做節能減碳的機構，讓減碳與社會責任能夠雙雙實現，而台北捷運公司也可因綠電轉售民間業者獲得較好的電費回饋，共創多贏。
台北捷運公司5座捷運機廠太陽能案場全數由大同集團之大同智能公司設計、規畫與施工，分別為土城機廠（4999.83kWp）、蘆洲機廠（2993.76kWp）、木柵機廠（813.78kWp）、內湖機廠（1529.88kWp），以及今年9月完成掛表的新莊機廠（容量3599. 64kWp），總建置容量達到13. 94MW，以雙北地區來說容量已極具規模，不但推升北台灣太陽光電系統建置容量，北捷亦活用屋頂空間，在木柵、內湖、新莊機廠頂樓停車場加蓋太陽能停車棚，使原本曝曬於艷陽下的停車場溫度降低，體感溫度可低於室外10度，進而提高汽車冷氣效率，達到節能減碳。
因應氣候變遷，全球推動2050淨零政策，大同以機電背景提供綠電一站式服務，包括太陽能電廠建置與維運、綠電交易、儲能系統、節能設備、能源管理、虛擬電廠、碳盤查等。本次集團透過台北捷運機廠屋頂太陽光電獲得綠電，再由旗下具售電業執照的大同智能將綠電轉供給有意購買綠電的金融業者，該商業模式也將應用服務於更多綠電需求者，共同向環境永續的目標邁進。