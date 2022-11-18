數位共好計畫力挺小微型企業　打破台灣創業低成功率魔咒

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講座一開場主辦單位邀請到的是生活服務平台「幫棒網」業務總監劉育名，帶來企業數位轉型的經驗分享。由於深知提供清潔、家教等服務的專業人士大多比較沒時間在線上拓銷，因此幫棒網便提供了一個數位媒合平台，讓需求者與提供者能夠各取所需，進而在雲端環境中完成確立服務內容、促成訂單成立。
緊接著由木村Kimura及FUN星球放故事等兩家接受輔導的企業，輪番闡述心得感想。「從點餐到進銷存管理，全部都統整在一個數位系統上，這讓我們可以更有餘裕地提供現場客人優質服務。木村Kimura創辦人吳安傑表示，以往用紙本進行紀錄時，不僅速度較慢，且一整天營業結束後還得花不少時間對帳，光是如此就耗盡了心力，完全無法再做進一步的來客分析。然而經由數位共好計畫的輔導企業宏昌電腦的協助下，吳安傑感受到數位化的便捷與效率，甚至連每天的備料數量、適合公休的時間、客人喜歡的餐點排行等資訊，也都在系統中看得一清二楚。
而FUN星球放故事的情況也是如此，原本創辦人盧佳伶會到處去安親班或補習班說故事給小朋友聽，但疫情一來實體活動全都被迫暫停，幸而在以力科技的協助下展開數位化，將精采故事一一轉移到線上以直播方式與小朋友互動，不僅成效相當好，數位工具多元的功能更讓他們可以用更少的人力與時間把每一位客戶都照顧好。
目前台灣類似像木村Kimura及FUN星球放故事這樣的小微型企業有超過150萬家，各行各業都有，而且分布在全台各個角落，講座最後的重頭戲，就是讓這兩家小微企業主與擔綱輔導的代表，連同幫棒網劉總監，一起以對談方式探討數位轉型的必要性。
從對談中可以深刻體會到，數位共好計畫所帶來的幫助與效益，對小微企業來說是非常有感的，未來若是廣大的小微企業都能以數位共好計畫為借鏡，早日完成數位化進程，那麼相信台灣創業成功率偏低的魔咒將能順利改寫。