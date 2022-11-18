男星「機密X光片曝光」！否認有隱疾 爆浮躁靠磨墨靜心
王謙推出個人第1張全創作專輯《BeLiving下一秒》，說起順利出道成為發片歌手的原因，王謙歸功於同是流行音樂系的同班同學李浩瑋，「浩瑋帶我來『on studio』這邊認識了志同道合的音樂人，後來就自然而然地簽約了！」
王謙樣貌可愛吸引人、帶點娃娃臉，但首張專輯《BeLiving下一秒》封面卻反其道而行，完全沒有他的肖像，乍看是一張X光片，令人遐思，王謙表示這張X光片的確是他「本人」，當時配合封套設計，專程跑去醫院拍的，總共拍了頭、胸、手、腳、脊椎等部位，最終設計師選用了胸腔，但非常搶鏡的是，脖間的十字架項鍊，他特別強調：「不是key上去的，真的是戴在身上，讓X光拍出來的！」特別有趣的是，翻過來封底的照片果然就是「脊椎」，王謙笑說：「有特效處理過，我沒有脊椎側彎喔！」
科班出身的王謙，因大學同學李浩瑋引薦，而順利成為同門，在兩年前即推出EP的王謙，卻也因疫情肆虐，放慢了發片腳步。此外，三級警戒和疫情大流行期間，他關在家中心浮氣躁，經紀人則建議他藉由書法來靜心，一開始王謙摸不著頭，但很快的他發現，「不只寫書法，光是從磨墨開始，就很有效率地幫助自己心思沉澱下來。」被問到一天寫幾小時，他想了想：「其實我也忘了有多久，每天至少會寫個1小時吧！」