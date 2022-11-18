林佳龍選前之夜　區公所同意新府路封街舉辦

近日來針對民進黨新北市長候選人林佳龍舉辦選前之夜的場地問題，板橋區公所今（18）日邀集申請人、交通局、海山分局及周邊受影響單位辦理會勘，最後同意新府路(中山路至區運路)之路權申請；至於一併申請的區運路及新站路，則因另一單位借用的第一運動場申請規劃緊急疏散時的使用通道，考量人潮進出入動線及交通安全，無法同意申請。
板橋區公所指出，針對林佳龍競選總部同時段再借用區運路(新府路至海山路)及新站路(中山路至區運路)，評估區運路為第一運動場活動進場、散場人流疏散之主要道路，且區運路活動期間封閉2個車道(近廣場側)為人潮滿場溢出時之容納、疏散空間，另區運路、海山路、新站路等路段原即規劃為第一運動場活動緊急疏散時的使用通道，包括救護車、消防車、照明車等，均規劃於此處待命，考量大量人潮進出入動線及交通安全，為避免疏散動線重疊及衝突，無法同意林佳龍競總之申請。
板橋區長范姜坤火表示，每件路權申請案公所皆依規定進行專業審查，再次重申選前之夜係屬大型集會活動，應以安全為最大考量。
侯友宜下午出席選舉辦公室「出來投票」記者會後受訪時表示，申請場地都有相關租借辦法辦理，權責跟申請單位都應依照相關規定辦理，最重要的是要以「安全」為最大優先，以及現場的交通狀況考量，一切尊重權責單位。