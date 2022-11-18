迎接光榮！沈慧虹祭3招催票　號召年輕人回新竹見證改變

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈慧虹表示，她知道很多年輕人選擇離開新竹就業、就學，因為8年前的新竹是停滯、沒有希望的；直到這8年她與前市長林智堅及市府團隊，翻轉、改變城市，致力打造許多優質的公共建設、守護產業，打造讓年輕人願意回家的城市，創造更多就業機會，更好的生活環境，當年輕爸媽的神隊友。
沈慧虹表示，很多長年在外地打拚，和新竹市久別重逢的人，一回到新竹市就發出「哇」的驚嘆聲，新竹市對他們來說熟悉又陌生，看到新竹火車站、隆恩圳、東門市場、護城河，同樣的城市有著不同的面貌。
沈慧虹強調，投入選舉以來，市民是她最大的力量。其中，有位到台北打拚的年輕人回來新竹特地給她鼓勵，車掃時送她自己親手做的卡片。外面是「新竹光榮」主視覺，裡面寫著「謝謝妳和林智堅市長對新竹的改變，對比這幾年，有了非常明顯的改變，真的很謝謝妳們…5號沈慧虹市長一定要加油，祝福順利當選」。
沈慧虹競選辦公室執行總幹事陳建名表示，選前黃金週光榮車隊掃街持續啟動，請大家鎖定沈慧虹臉書公布路線圖，以「白天輝煌、晚上光芒」迎接車隊，白天遇到車隊可拿出自製手板等道具，晚上就秀出手機的燈，為車隊加油。
沈慧虹表示，城市的改變與進步不能走回頭路，她未來要持續創造讓年輕人有機會、有認同、願意安身立命、好好生活的城市。選戰倒數8天，她不會鬆懈，這是從事公共事務最重要的精神，也是她和年輕人共同的理念與DNA。