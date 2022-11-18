迎接光榮！沈慧虹祭3招催票　號召年輕人回新竹見證改變

▲沈慧虹公開倒數8天每日行程，並以打電話拉票、光榮車隊掃街5號相挺手勢、青年返鄉投票等3大招，邀請「光榮部隊」站出來。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹公開倒數8天每日行程，並以打電話拉票、光榮車隊掃街5號相挺手勢、青年返鄉投票等3大招，邀請「光榮部隊」站出來。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-18 14:54:26

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（18）日舉辦「選前黃金週」記者會，公開倒數8天每日行程，並以打電話拉票、光榮車隊掃街5號相挺手勢、青年返鄉投票等3大招邀請「光榮部隊」站出來。沈慧虹強調，近年她致力打造新竹市成為年輕人願意回家的城市，現場她播出催票影片青年篇，並打給投入地方創生的青年頭家楊雨珊，邀請大家一起催票，市長投5號沈慧虹一票、18歲公民權一票、議員支持新竹隊，一起守護家鄉。

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▲陳建名表示，（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲陳建名表示，期盼新竹人以「白天輝煌、晚上光芒」迎接沈慧虹光榮車隊掃街。（圖／沈慧虹辦公室提供）
沈慧虹邀請市民加入電話催票部隊，一人拉5票、10票，她也現場連線打給在地從事「地方創生」的青年頭家、同時也是她的青年後援會會長楊雨珊，提醒她下週六投票，準備好「印章、身分證、投票通知單」投票三寶，更要邀請好朋友與家人，投給「新竹光榮5你5我5告讚」的5號沈慧虹，對方也回應，「我們全家都會投給妳」。

沈慧虹表示，她知道很多年輕人選擇離開新竹就業、就學，因為8年前的新竹是停滯、沒有希望的；直到這8年她與前市長林智堅及市府團隊，翻轉、改變城市，致力打造許多優質的公共建設、守護產業，打造讓年輕人願意回家的城市，創造更多就業機會，更好的生活環境，當年輕爸媽的神隊友。

沈慧虹表示，很多長年在外地打拚，和新竹市久別重逢的人，一回到新竹市就發出「哇」的驚嘆聲，新竹市對他們來說熟悉又陌生，看到新竹火車站、隆恩圳、東門市場、護城河，同樣的城市有著不同的面貌。

沈慧虹強調，投入選舉以來，市民是她最大的力量。其中，有位到台北打拚的年輕人回來新竹特地給她鼓勵，車掃時送她自己親手做的卡片。外面是「新竹光榮」主視覺，裡面寫著「謝謝妳和林智堅市長對新竹的改變，對比這幾年，有了非常明顯的改變，真的很謝謝妳們…5號沈慧虹市長一定要加油，祝福順利當選」。

沈慧虹競選辦公室執行總幹事陳建名表示，選前黃金週光榮車隊掃街持續啟動，請大家鎖定沈慧虹臉書公布路線圖，以「白天輝煌、晚上光芒」迎接車隊，白天遇到車隊可拿出自製手板等道具，晚上就秀出手機的燈，為車隊加油。

沈慧虹表示，城市的改變與進步不能走回頭路，她未來要持續創造讓年輕人有機會、有認同、願意安身立命、好好生活的城市。選戰倒數8天，她不會鬆懈，這是從事公共事務最重要的精神，也是她和年輕人共同的理念與DNA。

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