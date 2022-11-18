指揮中心遭控「擋南投買疫苗」！王必勝斥：要求補件未繳
南投縣長候選人許淑華批前衛福部長陳時中「阻擋南投買疫苗」，對此，指揮中心王必勝回應，先前已2次希望南投縣政府能夠補件，包括產品有效期限、供貨期程、原廠授權書等，但多次催促都沒得到縣府回覆，與謠傳政府阻擋疫苗進口一事並非事實。
據了解，盛弘醫藥股份有限公司（以下簡稱盛弘公司）於2021年接受地方政府及企業單位委託，擬專案申請進口BNT疫苗共500萬劑，包含花蓮縣政府65萬劑、南投縣政府80萬劑、台東縣政府25萬劑、雲林縣政府80萬劑、工商協進會250萬劑。
由於該公司2021年6月23日致函衛生福利部食品藥物管理署的申請應備資料並不完整，因此食品藥物管理署及衛生福利部先後於同年7月2日及8月9日，請該公司依指揮中心於同年5月28日公布之「地方政府及企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」規範，補正相關資料，雖經同年8月9日最後一次書面催告，但仍有數項必備資料未補齊，包括產品有效期限及供貨期程等資訊、原廠授權書（或BioNTech公司出具同意供貨之證明書）、成品製造廠名稱及廠址並檢附化學製造管制技術性資料（包含原料藥及成品）」。
後經衛福部及食品藥物管理署多次催告提醒，盛弘公司仍未能完成補正相關資料之要件及程序，以致後續的相關疫苗之採購及緊急授權無法進行，絕非政府有意阻擋。（編輯：陳苾暐）