今日廣場》游清連／徐巧芯為何情有獨「中」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，她公布多張餐宴照片，爆料陳時中餐敘後微醺，對旁人「伸鹹豬手」。當時也在場的紙風車執行長，已出來聲明這是單純的朋友聚會，徐議員純粹是扭曲抹黑。甚至當事人也出面表示，當時是怕跌倒，為了安全的攙扶，她沒有受到騷擾，也沒有不舒服的感覺。從她公布公布多張餐宴照片，就法律而言，社交場合的牽手，通常不會被認定為性騷擾。反而是徐議員「看圖說故事」可能構成誹謗。
接著，她又指控臉書粉專「無良公關公司」，公布假文件指國民黨偷拍陳時中計畫書一事，是受陳時中競選總部指使。因此，她提告陳時中競辦偽造文書、妨害名譽及違反選罷法。陳時中團隊立即否認，並認為這種抹黑是負面選舉是不好示範，也浪費社會資源。
徐巧芯這次是台北市議員候選人，卻緊咬陳時中，好像她選的是台北市長候選人，實在令人不解。難道她是連任出了問題，需要蹭聲量來拉抬選情？還是她開始要準備參選立委？不論動機如何，她散布有損陳時中名譽之不實事項，足以動搖選民的投票意向，已有影響陳時中選舉結果的可能，意圖使人不當選的企圖已非常明顯，也可能已接近「選舉傳播不實罪」。
儘管不斷受徐議員不實攻擊，陳時中不隨之起舞，也沒有全面反擊，反而維持快樂、健康、正向選舉、選賢與能的基調。這真是台北市民之福！
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]