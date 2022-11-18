內幕／藍新竹地方盛傳「棄保」　若讓綠贏等於肯定林智堅

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據了解，在聲勢反轉的兩個月前，黨主席朱立倫曾到新竹了解為何選情會發生變化，當時重量級的地方人士，就直言林耕仁的選戰團隊有問題、選戰策略錯誤。
黨內人士不滿指出，在提名之初，黨高層就直接跟林耕仁表達，這次的對手就是林智堅，但林耕仁卻仗著自己起初選情較佳，不攻擊綠營，而當高虹安聲勢被打起來後，又轉向猛攻高虹安，不但自己贏不了選戰，又可能讓綠營當選。藍營選情堪憂，也只能說是策略錯誤使然。
不過，林耕仁陣營人士也為林耕仁叫屈，該人士指出，林耕仁不是沒有打林智堅，林耕仁打的新竹棒球場、將軍村等議題，當時都引發迴響，而林耕仁此次選戰也十分為難，很多決策都無法操之在己。
林耕仁陣營坦言，在高虹安論文案發生後，因林耕仁自己也有論文爭議，導致在此議題上進退兩難、沒有施力點，讓綠白互打，兩邊聲量越來越高，林耕仁反而變邊緣化，「原地踏步就變退步」。
如今地方傳出棄保聲浪，黨內人士也不意外。該人士認為，目前局勢看來，就是民進黨或民眾黨可能勝選，藍營已經無望，但若讓民進黨當選，等於是肯定抄襲市長林智堅過去的施政，讓藍營民代過去辛苦揭露林智堅論文抄襲、標案弊端都流於白費，這樣支持者可以接受嗎？
而黨內的論調也與地方流傳重量級地方人士「棄保說」有異曲同工之妙，該份訊息內容指出，「林耕仁至今還無法意識到自己錯誤的地方，讓競選團隊很難繼續運作輔選，希望各位市民，可以選舉最好的市長，這場選舉攸關新竹市的未來，如果再讓民進黨幹下去，日子還會好過嗎？各位市民還投得下去嗎？新竹市還會變好嗎？」