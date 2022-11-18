拿中資散布「踩踏中共紅線」 臉書粉專中華微視老闆交保
臉書粉專「中華微視」因散布「日本為『台海突發狀況』預作撤僑準備，認台灣將踩踏中共紅線」等不實訊息，日前遭檢調搜索、約談，發現蔡姓負責人未經主管機關許可，擅自與中國的企業簽訂「戰略合作協議」，並開設人頭公司，調查局表示，檢方訊後諭令蔡男9萬元交保、蔡的前妻張女5萬元交保。
調查局表示，「中華微視」及「兩岸頭條」等臉書粉專散布「日本為『台海突發狀況』預作撤僑準備，認台灣將踩踏中共紅線」等不實訊息，經蒐證發現，該粉專與位於中國、香港的「大陸微視」及「香港微視」，以及在我國設立的「中華微視」有高度關聯，共同藉社群平台對我國投放內容爭議且參雜不實的訊息，企圖帶動社會輿論風向，影響民眾認知，因此報請新北地檢署指揮偵辦。
檢調於14日搜索中華微視及蔡姓負責人住居所等4地，查扣數位設備、電磁紀錄、文件等證物，約談蔡等6人及3證人到案說明。
經檢調過濾證物後，發現蔡男及其前妻等人受中國指示，在台成立中華微視公司，除播送與推廣大陸微視及香港微視的影音外，另協助經營、管理臉書「中華微視」粉專及Youtube頻道，轉貼分享外宣影片及貼文。
檢調還查獲，大陸微視及香港微視的宋姓董事長有中共解放軍退伍之背景，且未經主管機關「經濟部投審會」許可，與蔡男簽訂「戰略合作協議」，約定出資300萬人民幣取得中華微視67%股權，以利推動中國指示的業務，中華微視已收受50萬元人民幣，涉違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。
調查局表示，蔡男另成立3間人頭公司，涉嫌利用循環交易，虛開發票等方式逃漏營業稅，並虛增中華微視資本額，涉嫌違反稅捐稽徵法、商會法及公司法等罪。