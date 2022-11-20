巷仔內／支援抗中保台　英國有能力嗎?

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英國在1950年5月1日與中華人民共和國建交，是第一個與中共建交的西方大國，但中英關係在兩國建交70周年進入冰河期，主因是英國目睹中國在香港與南海等地侵蝕民主與人權的蠻橫行為。
在香港問題上，北京在2020年不顧國際反對，強行通過港版《國安法》，持續打壓香港民主、自由發展，引發港人恐慌出走潮。英國曾是香港的殖民母國，北京政權強力打壓香港民主發展，嚴重違反1984年《中英聯合聲明》中確立的「五十年不變」條款，英國放寬簽證提供港人獲得英國公民管道。
在南海問題上，英國與主要盟邦美國同樣支持公海自由航行權，南海為連接印度洋與太平洋重要海運航道，中國在南海占領島礁上不斷修築軍事設施、部署反艦飛彈對周邊國家與航行與南海的船隻構成嚴重威脅。
今 (2022)年2月，俄羅斯入侵烏克蘭後，由於台灣也遭受中國威脅，因此英國在軍事援助烏克蘭的同時，也開始關注台灣面臨的中國威脅。在8月中國圍台軍演之後，時任首相特拉斯（Liz Truss）9月接受美國CNN專訪時表示，絕不能讓俄羅斯侵略烏克蘭的教訓在亞洲重演。
英軍有能力抗中保台嗎?
俄烏戰爭爆發後，英國身為北約成員國雖然不派兵，但仍不斷提供武器協助烏軍抗俄軍，但烏克蘭戰爭的經驗無法完全套用在台海衝突上。就地理位置上，俄烏戰爭主要戰場在烏克蘭東部，北約國家可以透過陸路從波蘭向烏克蘭運輸武器，但台灣周邊四邊環海，英國在東南亞已沒有大型軍事基地，因此英軍防衛台灣，恐怕必須遠渡數萬里海洋。
英軍上次遠洋作戰要回到1982年4月，當時英國與阿根廷因為福克蘭群島問題爆發戰爭，英國在美國暗助下，英軍遠渡8000浬在南大西洋艱辛擊退福島上的阿根廷侵略部隊，英軍雖然成功奪回福克蘭群島，但卻也暴露英國皇家海軍艦隊防空能力的不足，導致6艘英軍船艦遭擊沉。
隨著經濟不景氣，英國政府為了縮減預算支出，在2010年開始大規模裁軍，在伊麗莎白女王號航艦2017年服役之前，英國經歷了一段沒有航空母艦的尷尬時光。目前英國雖然有伊莉莎白女王號與威爾斯親王號2艘航艦，但是艦載機數量仍不足，2021年下半年伊莉莎白航艦巡弋印太地區，當時美軍還派出海軍陸戰隊第211戰機攻擊中隊的10架F-35B參與，與英國皇家海軍的8架F-35B戰機，構成伊莉莎白女王號航空母艦上的主要艦載機戰力。
由此可看出，在2010年大裁軍之後，英國海軍戰力遠不如1980年代。中國與阿根廷的軍事實力完全不在同檔次，英國若單獨派兵前往台海作戰，可能先在印度洋、南海遭到共軍伏擊。
面對台海可能爆發的危機，英國較保險方式為與澳洲、日本等盟邦合作，提供美軍後勤協助；另外，蔡英文政府為了提升防衛能力，積極推動國機國造與國艦國造，英國軍工產業擁有先進的航太與造艦科技，輸出軍事科技給台灣，協助台灣自我防衛，絕對比與中國兵戎相見風險低更多。