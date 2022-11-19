今日來講股／台積與大廠相繼投資台灣　半導體產業可期

▲分析師指出，台積電將先進製程核心競爭力留在台灣，連帶吸引國外設備大廠來台投資，如此不僅可以期待台積電的成長性，也能帶動整個台灣半導體產業。(圖／NOWnews資料照片)
▲分析師指出，台積電將先進製程核心競爭力留在台灣，連帶吸引國外設備大廠來台投資，如此不僅可以期待台積電的成長性，也能帶動整個台灣半導體產業。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

2022-11-19 20:30:00

台北股市本周（14到18日）上半周大漲，但下半周後繼無力，周五（18日）雖一度漲百點以上，來到14669點，但終場反跌30點，收在14504點，跌幅0.2%，成交金額新台幣2363億元。有分析師指出，台積電將先進製程核心競爭力留在台灣，連帶吸引國外設備大廠來台投資，這些都是有關聯的，也因此以中長期的角度來看，不僅可以期待台積電未來的成長性，也能帶動整個台灣半導體產業。

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針對本周台股走勢，上半周一度大漲300餘點，下半周卻走跌，台新投顧副總經理黃文清表示，最主要還是受到台積電的影響，上半周因為股神巴菲特買進台積電，激勵台積電股價大漲，也帶動整體大盤表現，半導體族群也確實是盤面上的亮點。下半周雖然電子股稍作休息，但台積電有漲幅，也讓大盤維持一定熱度。

黃文清指出，這波指數急速的往上拉升，其實是從低點上來有2000點的空間，其實幅度相當的大，大盤也到了月線的位置，因此這兩天稍微震盪整理，不過還是維持相對偏短多的格局，如上游的IC設計、中游的車用電子，搭配汽車零組件跟傳產還有原物料都有上漲的表現，而這一波其實看得出來外資與中長期投資人的回補力道，因此觀察上升曲線會比較陡。

黃文清強調，這波起漲主要還是台積電的貢獻，除了有股神巴菲特的加持外，他核心的競爭優勢仍然反映在盤上，因此台積電股價走升自然而然提振了大盤的信心，讓過去大家擔心的地緣政治風險影響隨之煙消雲散。他強調，台積電聲明先進製程仍在台灣，生產的重點在台灣，不論是7奈米、5奈米還是3奈米的發展都看得出來。

當然，台積電有海外設廠的規劃沒錯，但黃文清表示主要是美國國安的顧慮，以及客戶的要求，而這也是現階段全球布局、國際化必然的結果。但大家想一想，台積電將先進製程留在台灣，這樣的效應其實已經逐漸發酵，因為國外設備大廠，如艾斯摩爾與美國應材都陸續宣布投資台灣，都是看準台積電將重心與核心競爭力留在台灣的緣故。

「台積電台灣的生產基地不容小覷！」黃文清指出，尤其台積電的人才與相關供應鏈的緊密配合，其實都是海外設廠所無法比擬的，因此以中長期的角度來看，台積電再搭配相關供應鏈，還有國外大廠來台投資，這些效應不僅讓大家可以期待台積電未來的成長，也能提升台灣半導體產業的競爭優勢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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