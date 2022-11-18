女性候選人私密影像遭轉傳　盧秀燕強力譴責

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今盧秀燕來到西區向上市場向攤商請託，熱情鄉親把市場通道擠得水泄不通，盧來到熟悉的向上市場，看到生鮮蔬果與熟食區的美食，都是物美價廉，直呼好有購物吸引力，即使隔著口罩都能察覺笑到眼睛瞇成一線，吸引菜籃族興奮上前跟媽媽市長合照相見歡。
昨(17)日晚在豐原有一起民眾糾紛事件的看法？她說，因為現在她正在請假中，對於市政工作的細節她無法對外說明，但是她從媒體上得知這起糾紛，好像是男女朋友的感情糾紛，她也呼籲市民朋友遇到感情糾紛時，要拿出智慧，好好處理，不要隨便暴力相向，這不是解決事情的方法，也沒有辦法爭取感情回頭，也希望市民朋友在處理感情事情的時候能夠好好處理。
對於，今台中空氣品質好像有改善，市政府是不是有實施維護空品的措施？盧秀燕回答，改善台中空氣品質是這四年最重要的施政目標，依據客觀的數據四年來台中的空氣品質確實有所改善，例如在她上任前台中市的空氣品質不良日（AQI大於100），一年大概有70-80天，但是現在已經大概降到一年20天左右，即使已經改善了一大半左右「還是不滿意」，所以會繼續努力。
另外，有女性候選人的私密影像遭到轉傳公布？盧秀燕說，她要特別強調，維護個人隱私，特別是維護女性的隱私是最重要的事，應該受到尊重與保護，不應該遭任意散播，所以要強力的譴責，她支持被害人提告。