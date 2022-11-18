不顧妻抱嬰！淡水男當街暴打4巴掌　路人氣炸包圍：畜生

▲新北市淡水區一位男子（圖中穿藍衣服者）與妻子爭執，竟當街狂揮4巴掌施暴，讓路人看不下去上前制止。（圖／翻攝自Dcard「淡江大學版」）
▲新北市淡水區一位男子（圖中穿藍衣服者）與妻子爭執，竟當街狂揮4巴掌施暴，讓路人看不下去上前制止。（圖／翻攝自Dcard「淡江大學版」）

編輯中心/綜合報導

2022-11-18 15:55:17

真的太離譜！新北市一位37歲孔姓男子，昨（17）日，在淡水街頭與妻子發生口角，無視妻子懷中還抱著未滿1歲的嬰兒，竟當街對妻子狠甩4巴掌，不但打臉也巴頭，下手十分兇狠，當下有3位路人見狀，立即衝過來制止，瞬間隔開兩人，氣得痛罵毆打妻兒的丈夫是「畜生」，隨後也有民眾幫忙報警。警方到場後，將夫妻倆人帶回，並協助妻子送醫，申請保護令與通知社會局，目前妻子尚未決定對先生提告。

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▲新北市淡水區一位男子與妻子爭執，竟當街狂揮4巴掌施暴，讓路人看不下去上前制止。（圖／翻攝自Dcard「淡江大學版」）
▲新北市淡水區一位男子與妻子爭執，竟當街狂揮4巴掌施暴，讓路人看不下去上前制止。（圖／翻攝自Dcard「淡江大學版」）
據了解，孔男與自己的妻子31歲朱女，昨日在淡水區水源街二段177巷的馬路上，疑似為了未滿1歲小孩的養育問題起爭執，孔男當街情緒失控，出手暴打妻子、狠甩4巴掌打臉巴頭，連朱女懷中抱著的嬰兒也遭波及，讓路人看不下去，衝出來制止。

整段過程被網友拍下，上傳到Dcard「淡江大學版」，引發網友激憤，大家也稱讚那3位見義勇為的路人很帥，不僅衝出來替朱女解圍，還大聲喝斥孔男「先生，你幹什麼」、「不要打女人！」，甚至怒斥孔男是「畜生」，讓孔男原本囂張的氣焰全消，不敢再出手施暴。

警方到場後，將夫妻倆人帶回派出所調解，朱女頭部、手均有擦挫傷且頭暈，但目前朱女並未提告，不過警方仍依規定協助朱女申請保護令，並通知社會局處理。新北市婦幼警察也提醒民眾，防止家暴三步驟為撥打113或110等家暴防治專線、立刻就醫並保全證據、向法院聲請或請警察局協助聲請保護令。另外民眾若是目擊家暴狀況，也請立即報警，以避免傷害擴大、悲劇發生。

社會局則回應表示，有關淡水家庭暴力案件，家防中心已接獲通報，並將視婦女需求，由社工提供下列協助，包括人身安全計畫、心理諮商、法律諮詢、訟訴協助、經濟協助及陪同出庭，如先生願意學習非暴力因應模式，亦將轉請白絲帶學習中心社工提供協助。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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