米奇控尖叫！哈根達斯推「迪士尼冰品」　造型火鍋超吸睛

我是廣告 請繼續往下閱讀
冰淇淋口味經過特別挑選，搭配帶有苦味的可可醬，不僅不會過甜還更增添冰淇淋的口味、口感，相當適合親朋好友開Party、或是與另一半過度甜密兩人時光時享用，兼顧美味以及視覺效果，迪士尼造型冰淇淋火鍋售價$2,380元，即日起至12/15前享早鳥88折優惠，搶先體驗一次購足迪士尼系列限定商品就在Häagen-Dazs全台門市！
除了可愛的火鍋套組外，也有米奇、米妮與唐老鴨三款繽紛可愛的造型迷你杯，裡面搭配經典巧克力、草莓冰淇淋，可愛外型不僅可作為辦公桌上的療癒小物、書桌上的收納神器，精緻外型加上可食用的美味冰淇淋，成為交換禮物的最佳選擇。還有三款派對必備禮袋組，搭載多種口味的迷你杯冰淇淋或雪糕組合，用迪士尼造型保冰袋提著走，功能與外型兼具讓你甜蜜一次「袋」走，送禮還能送到心坎裡！
除了迪士尼系列商品外，Häagen-Dazs更推出冬季與聖誕月絕對不容錯過的經典限定夢幻口味「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」，將紅絲絨醬拌入起司蛋糕冰淇淋中，再搭配上紅絲絨餅乾碎塊增添口感，與起司蛋糕的香濃口味完美絕配，讓人留連忘返的「紅絲絨起司蛋糕冰淇淋」在各大通路及哈根達斯門市已熱烈販售中。12/1-12/24期間，加入「台灣哈根達斯」的LINE官方帳號（@haagen.dazs.tw）並進入聖誕倒數日曆活動頁面，點選當天日期的對應窗格，有機會獲得冬季新口味單球兌換券或是迪士尼造型冰淇淋火鍋等多種驚喜優惠；購買迪士尼系列指定商品，於LINE官方帳號登入發票更有機會抽中東京迪士尼雙人之旅。