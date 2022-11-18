《全明星》林玉書畫面被扒她都在 網友看清：對林襄改觀
運動實境節目《全明星運動會4》黃隊的林玉書霸凌風波延燒，網友們全變成柯南，拿放大鏡檢視她退賽前的畫面，發現她在練習時，經理林襄常出現在她身邊，練習時也有合影，在Dcard發文表示對林襄好感度增加，完全改觀了，「本來對她無感，現在覺得她好棒喔！」
擔任黃隊經理的林襄，和壯壯同為樂天啦啦隊成員，和林玉書關係也不差，因此在霸凌事件顯得為難，僅在領隊郭泓志發文表示不可能有排擠狀況時，她留言附和「感謝全明星、郭哥，隊經理在旁邊也學了很多，雖然工作內容不同，但道理卻是一樣」，對於黃隊的排擠事件沒有發表任何意見。
有網友在Dcard以「對林襄增加好感」標題發文，表示姑且不論事件真假，突然看到許多照片，感覺林襄真的好暖好貼心，「可以看到很多時候林襄都會陪在玉書旁邊，甚至給予抱抱，真的很照顧玉書，是很暖心的隊經理」，甚至將她比喻成一顆溫暖的小太陽！
以往因為魔鬼身材惹議，林襄在Dcard常飽受批評，未料在這次事件中由黑轉紅，網友紛紛改口，「好感大提升，沒有跟著排擠，讓我知道這世界還有良善」、「原來林襄一直默默陪伴玉書，給她支持，真的好感度大增」、「林襄也常遭受網路霸凌」、「真的覺得心裡暖暖的，有人願意照顧落單的人就是香啦」！
※【NOWnews 今日新聞
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