女女戀疑劈腿！遭前任找人圍毆致死 六軍團證實士兵涉案
新竹一名鄭姓女子（19歲），疑因感情問題遭前女友夥同4人囚禁施暴，直至本週一（14日）鄭女的葉姓友人因其失聯多日，打電話給其中一名施暴女子，才得知鄭女已陷入昏迷，隨即報警求救，但警消趕抵時，鄭女已失去生命跡象，詳細事發原因還有待進一步調查。不過陸軍第六軍團指揮部今證實，涉嫌施暴的人中包括一位六軍團所轄裝甲584旅的志願役田姓士兵，將會全力配合檢警調查。
據了解，鄭女疑似在與前任交往期間劈腿，引發對方不滿，前任遂於上週四（10日）夥同現任、3名友人，到鄭女位於湖口鄉中山路三段的租屋處談判，但過程中雙方發生嚴重口角，5人便持棍棒痛毆鄭女，且為避免她外出求救，還將其控制囚禁在屋內長達4天。
之後因鄭女友人聯繫不上鄭女，才讓全案曝光。專案小組獲報後迅速掌握涉案犯嫌，於14日將涉案5人查緝到案，全案依刑法傷害致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
而涉嫌施暴的其中一位共犯，為六軍團所轄裝甲584旅的志願役田姓士兵，六軍團指揮部表示，田姓士兵休假期間，疑涉營外衝突致死事件，將全力配合檢警調查，倘涉不法即檢討重懲列汰，決不寬貸。另外也會加強官兵法紀教育，端正守法認知，以維軍譽。（編輯：倪浩軒）