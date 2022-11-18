明年健保費率審議結果　健保會建議維持不調整

▲衛福部全民健康保險會今（18）日召開委員會議，審議健保署提報的112年度保險費率方案，審議結果建議維持現行費率5.17%不調整。（圖／記者許若茵攝）
▲衛福部全民健康保險會今（18）日召開委員會議，審議健保署提報的112年度保險費率方案，審議結果建議維持現行費率5.17%不調整。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-11-18 16:27:56

衛福部全民健康保險會今（18）日召開委員會議，審議健保署提報的112年度保險費率方案，審議結果建議維持現行費率5.17%不調整，健保會將依法陳報衛福部轉報行政院核定。

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《健保法》第24條第3項規定，健保會應於年度開始前1個月，依協議訂定醫療給付費用總額，完成該年度費率審議。

健保署依據9月份協商112年度醫療給付費用總額結果，採付費者方案成長率2.821%或醫界方案成長率4.224%試算，在維持現行費率5.17%下，112年底安全準備皆超出1個月保險給付支出，符合《健保法》第78條安全準備以相當1至3個月保險給付支出為原則規定，所以健保署提出方案為維持現行費率5.17%。

健保會認為，依據健保署方案，112年對保險收入之影響因素包括明年1月1日起調降平均眷口數0.58人至0.57人減少19億元、因應基本工資從2萬5250元調至2萬6400元，調整投保金額分級表增加56億元及行政院因應健保安全準備不足部分撥補健保基金240億元，整體將使安全準備可達1個月保險給付支出，符合《健保法》規定。

健保會委員審議過程中，認為112年健保財務尚可維持，加上考量疫情期間，雖然整體經濟成長，但仍有許多民眾生計受到疫情及通膨影響，因此，同意健保署提出維持現行費率5.17%的方案。

由於112年度總額將達8300億元，加上近年健保基金當年收支皆為短絀，未來仍可能面臨必須調整費率，因此健保會委員仍在會中提出許多建言，包括強化財務收支結構，以及健保署近年推動各項提升醫療服務效率措施，投入許多資源，希望未來能將節流效益反映在健保支出面的控管。健保會委員同時也非常肯定此次行政院撥補健保基金240億元，減輕民眾負擔美意。

健保會將依《健保法》第24條規定，儘速將112年度費率審議結果陳報衛福部，並將改善健保財務建議一併送衛福部參考，後續衛福部尚須轉陳行政院核定，希望明年1月1日前完成112年費率公告。

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